Польща змінює правила для українців — Кароль Навроцький підписав закон

Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українцям.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям, пише RMF24.

Нагадаємо, з 2022 року діяв закон про спеціальну допомогу для українців, який створив окрему правову систему, що спростило правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців з України.

Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

«Підписання цього документа показує, що послідовність у діях має сенс. Мій тиск у цьому питанні… змусив уряд вдосконалити цей проєкт і внести зміни, на які чекали багато поляків і які були запропоновані мною», — пояснив Кароль Навроцький.

Згідно з новими правилами, зберігається легальність перебування для всіх осіб, які тікають від війни, та громадян України, чиї документи були продовжені у зв’язку із повномасштабним російським вторгненням. Вони зможуть подати заявку на легальне перебування у Польщі до 4 березня 2027 року.

Ще однією важливою зміною є запровадження вимоги подавати заяву на отримання номера PESEL (UKR) протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Неподання заяви протягом цього терміну призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова від такої форми підтримки.

За даними агентства PAP, соціальні виплати теж будуть скорочені. Медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працюючим особам, жертвам катувань і зґвалтувань та вразливим групам, які проживають у центрах колективного розміщення. Непрацюючі особи підлягатимуть медичному обслуговуванню в тому самому обсязі, що й інші непрацюючі іноземці, які проживають у Польщі.

До кінця поточного навчального року буде збережено матеріальну допомогу учням, безкоштовний транспорт, можливість навчання на підготовчому відділенні, додаткові уроки польської мови, збільшені ліміти на понаднормові години для вчителів та відсутність вимоги офіційного підтвердження знання польської мови для асистентів вчителів та асистентів з міжкультурних зв’язків. Потім школи мають повернутися до звичних правил.

