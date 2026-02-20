Статью о «злостном неповиновении» в колониях уберут: Правительство и Рада предлагают разные подходы

Законопроект предлагает привести уголовное законодательство к европейским стандартам и усовершенствовать процессуальные и исполнительные нормы для осужденных.

Фото: ukrinform.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий полное исключение статьи 391 Уголовного кодекса Украины «Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний».

Как писала «Судебно-юридическая газета», статья 391 УК УУкраины предусматривает ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Министерство отмечает, что понятия «злостное неповиновение» и «другая противодействующая деятельность администрации» нечеткие, что позволяет администрациям трактовать их субъективно. Кроме того, действующая статья не применяется к осуждённым, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и создаёт риски формальной криминализации дисциплинарных нарушений.

Минюст подчёркивает, что в настоящее время ни в одной стране Европейского Союза не предусмотрена уголовная ответственность за дисциплинарные нарушения осуждённых. Подобные случаи рассматриваются в административном или дисциплинарном порядке с соблюдением принципов справедливого процесса. Таким образом, Украина сохраняет устаревшую советскую практику.

Вместе с этим, на сайте Верховной Рады 16 февраля зарегистрировали альтернативный законопроект №15003-1, который также поддерживает исключение статьи 391 УКУ, но предлагает ряд корректировок в системе дисциплинарного воздействия.

В альтернативном законопроекте указано, что исключение статьи 391 из УК Украины не приведёт к полной декриминализации действий, связанных со злостным неповиновением требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, и не будет способствовать совершению осуждёнными новых преступлений. Администрации учреждений исполнения наказаний и Государственная пенитенциарная служба Украины – даже без ст. 391 УК – имеют достаточный правовой инструментарий для воздействия на злостных нарушителей режима отбывания наказания. В частности, речь идёт о переводе нарушителя в дисциплинарный изолятор (ДИЗО), чем также злоупотребляют сотрудники исправительных колоний – с той лишь разницей, что осуждённый, не будучи фактически виновным, формально помещается в дисциплинарный изолятор, но не получает дополнительную судимость.

Если неповиновение осуждённого будет носить насильственный характер, он будет привлечён к ответственности по соответствующим «профильным» статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, предлагается:

дать чёткое определение термина «злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительной колонии»;

исключить содержание в колониях максимального уровня безопасности за дисциплинарные нарушения;

запретить перевод в одиночную камеру, что соответствует практике ЕСПЧ.

Основное отличие заключается в изменениях в ст. 132 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, что свидетельствует о существенной разнице между подходами Минюста и народного депутата.

Минюст в своём проекте предлагает дополнить перечень мер взыскания для лиц, лишённых свободы, переводом осуждённых из колоний минимального уровня с общими условиями содержания, среднего уровня и максимального уровня безопасности в камерное помещение колоний максимального уровня на срок от трёх месяцев до одного года. Тогда как альтернативный законопроект предлагает применять взыскание в виде помещения осуждённых колоний, за исключением тех, кто содержится в колониях минимального уровня с облегчёнными условиями, в камерное помещение на срок до одного месяца (сейчас – три месяца) — изменения в ч.1 ст.132 УКИ Украины.

При этом реализация любого из вариантов позволит привести уголовно-исполнительное законодательство в соответствие с практикой Европейского комитета по предупреждению пыток и ЕСПЧ, а также снизить коррупционные риски внутри исправительной системы.

