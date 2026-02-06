  1. Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

15:25, 6 февраля 2026
Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях
 Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду разработанный Министерством юстиции законопроект, направленный на гуманизацию законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний и приведение его в соответствие с европейскими стандартами.

Документ имеет название Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно гуманизации законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний и зарегистрирован под № 15003 от 05.02.2026. Текст законопроекта получен Верховной Радой, однако пока еще отсутствует на сайте парламента.

По сообщению Министерства юстиции, ключевым положением законопроекта является исключение статьи 391 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливала уголовную ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации учреждений исполнения наказаний, санкция которой фактически предусматривала уголовную ответственность за совершение осужденными дисциплинарных нарушений.

Данная норма длительное время рассматривается как проблемная ввиду отсутствия четких правовых критериев и возможности произвольного применения. Международные институции, в частности Европейский комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания, неоднократно указывали на ее несоответствие принципам правовой определенности, гуманизма и современным подходам к пенитенциарной политике.

«Цель этого законопроекта — заменить устаревшие и непрозрачные инструменты современными правовыми механизмами, которые одновременно обеспечивают порядок в учреждениях исполнения наказаний и уважение к человеческому достоинству. Мы отходим от карательной логики к модели, основанной на правовой определенности, пропорциональности и судебном контроле — именно так функционируют пенитенциарные системы в европейских государствах», — отметила заместитель Министра юстиции Украины Людмила Кравченко.

В Минюсте надеются, что предложенные изменения не ослабляют механизмы поддержания порядка в учреждениях исполнения наказаний. Вместо этого предлагается современная и сбалансированная модель реагирования на нарушения, основанная на четких процедурах и судебном контроле. В частности, предусматривается:

  • усовершенствование системы дисциплинарных взысканий в рамках уголовно-исполнительного законодательства;
  • законодательное определение признаков злостного неповиновения законным требованиям администрации;
  • усиление роли суда при применении наиболее строгих мер воздействия;
  • отказ от одиночного содержания как дисциплинарного взыскания в соответствии со стандартами Совета Европы и Правилами Нельсона Манделы.

Кроме того, законопроект предусматривает приведение терминологии Уголовно-исполнительного кодекса в соответствие с Законом Украины «Об электронных коммуникациях», а также уточнение процедур, связанных с исполнением судебных решений.

Автор: Тарас Лученко

