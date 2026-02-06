Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради розроблений Міністерством юстиції законопроект, спрямований на гуманізацію законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та приведення його у відповідність до європейських стандартів.

Документ має назву Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо гуманізації законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та зареєстрований за № 15003 від 05.02.2026. Текст законопроекту одержаний Верховною Радою проте поки ще відсутній на сайті парламенту.

За повідомленням Міністерства юстиції ключовим положенням законопроекту є виключення статті 391 Кримінального кодексу України, яка встановлювала кримінальну відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установ виконання покарань, санкція якої фактично передбачає кримінальну відповідальність за вчинення засудженими дисциплінарних порушень.

Ця норма тривалий час розглядається як проблемна з огляду на відсутність чітких правових критеріїв та можливість довільного застосування. Міжнародні інституції, зокрема Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово наголошували на її невідповідності принципам правової визначеності, гуманізму та сучасним підходам до пенітенціарної політики.

«Мета цього законопроекту – замінити застарілі та непрозорі інструменти сучасними правовими механізмами, які одночасно забезпечують порядок в установах виконання покарань і повагу до людської гідності. Ми відходимо від каральної логіки до моделі, що ґрунтується на правовій визначеності, пропорційності та судовому контролі – саме так працюють пенітенціарні системи в європейських державах», – зазначила заступник Міністра юстиції України Людмила Кравченко.

В Мін'юсті сподіваються, що запропоновані зміни не послаблюють механізмів підтримання порядку в установах виконання покарань. Натомість пропонується сучасна та збалансована модель реагування на порушення, яка ґрунтується на чітких процедурах і судовому контролі. Зокрема, передбачається:

- удосконалення системи дисциплінарних стягнень у межах кримінально-виконавчого законодавства;

- законодавче визначення ознак злісної непокори законним вимогам адміністрації;

- посилення ролі суду під час застосування найбільш суворих заходів впливу;

- відмова від одиночного тримання як дисциплінарного стягнення відповідно до стандартів Ради Європи та Правил Нельсона Мандели.

Крім того, законопроект передбачає приведення термінології Кримінально-виконавчого кодексу у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації», а також уточнення процедур, пов’язаних із виконанням судових рішень.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.