БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

12 февраля 2026 года Большая Палата Верховного Суда по делу № 990SCGC/43/25 подтвердила законность решения Высшего совета правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи одного из районных судов Полтавской области.

Основаниями для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности стали:

- нарушение правил отвода (самоотвода);

- допущение поведения, порочащего звание судьи и подрывающего авторитет правосудия.

Один из ключевых эпизодов касался уголовного дела, в котором судья дважды самостоятельно решал вопрос собственного самоотвода. Такая практика противоречит устоявшемуся подходу применения норм УПК и правовым позициям Верховного Суда: вопрос отвода должен решать другой судья.

Кроме того, дисциплинарный орган установил, что судья рассмотрел гражданское дело, ответчиком по которому была его помощница. Она находилась в прямом подчинении судьи и, по данным системы документооборота, вносила материалы по этому делу.

По убеждению ВСП, при таких обстоятельствах судья был обязан заявить самоотвод, чтобы избежать сомнений в беспристрастности. Вместо этого дело было рассмотрено по существу.

Судья, учитывая длительный опыт работы судьей, не мог не осознавать очевидную противоправность своих действий при наличии реального конфликта интересов по делу № 530/841/24, что подтверждает умышленный характер его действий.

Большая Палата согласилась с этой оценкой, указав, что такие действия образуют состав дисциплинарного проступка.

Наибольший резонанс вызвали формулировки в судебных решениях.

В различных делах судья:

- ставил под сомнение легитимность органов государственной власти;

- утверждал о «корпорации LTD Украина»;

- называл законы и указы Президента «авторскими произведениями»;

- высказывал сомнения относительно существования государства Украина;

- использовал в мотивировке ссылки на религиозные тексты как «нормативные акты»;

- частично излагал решения на русском языке.

В частности, в приговоре по делу об уклонении от мобилизации судья пришел к выводу об отсутствии у Кабинета Министров Украины конституционной правосубъектности и поставил под сомнение действительность законов Украины.

В отдельных решениях в обоснование своих мотивов и выводов судья ссылался на «божественный нормативно-правовой акт», а именно «Библию Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета... Первую книгу Моисея Бытие ст. 5, 6», а также на «Жилищный коммунальный кодекс УССР».

Предметом рассмотрения в дисциплинарном деле в отношении судьи были, в частности, изложенные в решении от 12 апреля 2021 года по делу № 530/75/21 утверждения о том, что «…Национальная полиция Украины, ее территориальные органы являются компаниями, которые возглавляются директорами, предоставляют полицейские услуги и осуществляют предпринимательскую деятельность»; а также рассуждения и выводы относительно законности карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также ВСП оценивал высказанные судьей рассуждения в решении от 29 августа 2022 года по делу № 530/730/22, вынесенном именем Украины, в котором он высказал мнение об отсутствии факта существования Украины и органов ее государственной власти.

ВСП анализировал то, что по делу № 530/730/22 судья, вынося решение, в мотивировочной части не обосновывал его с учетом норм действующего законодательства, а прибег к описанию конспирологических теорий, которые, в том числе, отрицают факт распада СССР, факт существования Украины как независимого государства и вместо этого утверждают о существовании корпорации LTD Украина.

Предметом рассмотрения дисциплинарного органа и ВСП также стали утверждения судьи в приговоре по делу № 530/337/23 об отсутствии полномочий и незаконности деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Министерства обороны Украины и Кабинета Министров Украины. Судья также считает, что законы Украины и указы Президента Украины являются авторскими произведениями, не имеют конституционного основания, не являются легальным действующим законодательством.

ВСП указал, что выводы судьи коррелируют с идеологиями маргинальных движений, существующих на территории Украины, в частности «Живые люди-суверены», «Граждане СССР».

В этом аспекте ВСП отдельно обратила внимание на утверждения судьи относительно факта существования СССР, УССР и отсутствия факта создания Украины как независимого государства и органов государственной власти. Некоторые утверждения, изложенные в судебных решениях судьи, направлены, в частности, на оправдание коммунистического режима 1917–1991 годов и его пропаганду, что прямо запрещено Законом Украины от 09 апреля 2015 года № 317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

ВСП расценил такие утверждения как грубое нарушение судейской этики и стандартов поведения, подрывающее доверие к судебной власти.

Большая Палата Верховного Суда отметила следующее.

Судья обязан, в частности: справедливо, беспристрастно и своевременно рассматривать и разрешать судебные дела в соответствии с законом с соблюдением принципов и правил судопроизводства; соблюдать правила судейской этики, в том числе проявлять и поддерживать высокие стандарты поведения в любой деятельности с целью укрепления общественного доверия к суду, обеспечения уверенности общества в честности и неподкупности судей.

Согласно статьям 1, 3, 6 Кодекса судейской этики судья должен быть примером неукоснительного соблюдения требований закона и принципа верховенства права, присяги судьи, а также соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан к честности, независимости, беспристрастности и справедливости суда.

Судья должен прилагать все усилия к тому, чтобы, по мнению разумного, законопослушного и информированного человека, его поведение было безупречным.

Судья должен выполнять свои профессиональные обязанности независимо, исходя исключительно из фактов, установленных на основании собственной оценки доказательств, понимания закона, верховенства права, что является гарантией справедливого рассмотрения дела в суде, несмотря на любые внешние влияния, стимулы, угрозы, вмешательство или публичную критику.

По смыслу пунктов 60, 61 Заключения № 3 (2002) Консультативного совета европейских судей для внимания Комитета Министров Совета Европы относительно принципов и правил, регулирующих профессиональное поведение судей, в частности вопросов этики, несовместимого поведения и беспристрастности, в каждой стране закон или базовые правовые положения, применимые к судьям, должны максимально точно определять те нарушения, которые могут повлечь применение дисциплинарных санкций.

Относительно правил поведения судьи КСЕС считает, что каждый отдельный судья должен делать все возможное для поддержания судебной независимости на институциональном и личном уровнях; судьи должны вести себя достойно при исполнении должностных обязанностей и в личной жизни (пункт 50 Заключения КСЕС).

Согласно Бангалорским принципам поведения судей от 19 мая 2006 года, одобренным Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 27 июля 2006 года № 2006/23, соблюдение этических норм, демонстрация их соблюдения является неотъемлемой частью деятельности судей. Судья проявляет и поддерживает высокие стандарты поведения судей с целью укрепления общественного доверия к судебным органам, что имеет первостепенное значение для поддержания независимости судебных органов.

В соответствии с пунктом 8 Заключения КСЕС полномочия, предоставленные судьям, тесно связаны с ценностями правосудия, справедливости и свободы. Стандарты поведения, применяемые к судьям, вытекают из этих ценностей и являются предпосылкой доверия к осуществлению правосудия.

Следовательно, постоянное внимание со стороны общества к действиям представителей судебной власти, стремление граждан иметь в государстве справедливое правосудие для обеспечения надлежащей защиты своих прав возлагают на судью не только обязанность быть представителем власти, который неукоснительно соблюдает Конституцию Украины, законы Украины и международные договоры Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, но и обязанность быть человеком с высокими стандартами поведения.

Высокие стандарты поведения заключаются в том, что судья как на работе, так и вне ее, в повседневной жизни должен демонстрировать такое поведение, чтобы люди видели в нем эталон порядочности и справедливости — высоконравственного, честного, сдержанного, уравновешенного человека. При этом судья должен не только подавать личный пример, но и пропагандировать этичное поведение среди окружающих, требовать этичного поведения от других.

Поддержание высоких стандартов поведения требует от судей избегать создания впечатления ненадлежащего поведения — как профессионального, так и личного. Судья должен осознавать, что он представляет судебную власть, и не допускать со своей стороны поведения, которое может повредить авторитету правосудия.

Судья должен уважать закон, соблюдать его и при любых обстоятельствах заботиться о том, чтобы его действия способствовали укреплению общественного доверия к судебным органам.

Безупречное поведение судей означает избегание нарушений норм этики и недопущение создания впечатления их нарушения не только при исполнении профессиональных обязанностей, но и в личной жизни.

Несоблюдение судьей моральных устоев общества приводит к снижению его авторитета, делает такое поведение непонятным для общества, вследствие чего могут возникать сомнения в независимости и справедливости суда.

Анализ субъективных и объективных признаков дисциплинарного правонарушения дает основания определить дисциплинарный проступок судьи как виновное, противоправное нарушение профессиональных обязанностей или общепризнанных морально-этических требований, предъявляемых к судье, которое привело или могло привести к негативным последствиям.

Объективная сторона дисциплинарного проступка предполагает наличие умысла в действиях судьи, сознательное нарушение им установленных законом требований и наступление / возможность наступления негативных последствий.

Следовательно, основанием дисциплинарной ответственности судьи может быть не любое поведение, свидетельствующее о несоблюдении судьей норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих доверие к суду, а лишь такое поведение, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда считает, что ВСП и Третья Дисциплинарная палата пришли к обоснованному выводу о наличии предусмотренных законом оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, поскольку рассматриваемое в этом деле поведение судьи порочит звание судьи и подрывает авторитет как самого судьи, так и суда в целом.

Автор: Тарас Лученко

