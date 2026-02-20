Какие действия должен совершить суд для проверки электронного кредитного договора — разъяснение КГС ВС

КГС ВС рассмотрел дело по взысканию задолженности по электронному договору микрокредита и определил алгоритм проверки судом достоверности, целостности и неизменяемости такого договора как электронного доказательства.

Возможность проверки судом достоверности, целостности и неизменности электронного документа зависит прежде всего от вида подписи, с помощью которой он подписан. Достоверность, целостность и неизменность электронного документа с электронной или усовершенствованной электронной подписью суд проверяет через специальные программные средства или онлайн-сервисы.

Документы с иной электронной подписью требуют дополнительных процессуальных действий для подтверждения целостности, в частности, выяснения способа отправки, формата хранения и возможности односторонних изменений. Бумажная копия электронного доказательства принимается судом, если не возникает сомнений относительно её соответствия оригиналу.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 758/14925/23.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле общество-кредитор обратилось в суд с иском к ответчице о взыскании задолженности по кредитному договору, ссылаясь на то, что между ними заключён кредитный договор, во исполнение которого истец предоставил ответчице денежные средства. Истец утверждал, что в связи с ненадлежащим исполнением ответчицей принятых на себя обязательств по кредитному договору образовалась задолженность по телу кредита и начисленным процентам.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчицы в пользу истца задолженность по кредиту, сославшись на то, что факт получения кредитных средств ответчицей не опровергнут, а заключённый в электронной форме кредитный договор является действительным.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об удовлетворении требований общества-кредитора, сославшись на доказанность факта заключения между сторонами кредитного договора в электронной форме. В то же время апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска о взыскании процентов за пользование кредитными средствами и удовлетворил это требование истца, сославшись на непредоставление ответчицей расчёта задолженности и непредоставление ею доказательств исполнения условий договора.

Отменяя принятые судебные решения и направляя дело на новое рассмотрение по кассационной жалобе ответчицы, КГС ВС сделал следующие правовые выводы.

Нормативное регулирование электронных документов и письменная форма

Верховный Суд отметил, что на отношения, возникающие в процессе создания, отправки, передачи, получения, хранения, обработки, использования и уничтожения электронных документов, распространяется действие Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

Согласно ст. 7 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной подписью автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Верховный Суд указал, что использование подписи одноразовым идентификатором предусмотрено Законом Украины «Об электронной коммерции», где содержится также и её определение.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об электронной коммерции» электронная подпись одноразовым идентификатором — это данные в электронной форме в виде алфавитно-цифровой последовательности, которые добавляются к другим электронным данным лицом, принявшим предложение (оферту) заключить электронный договор, и направляются другой стороне этого договора.

Фактически, поскольку законодательство не требует, чтобы электронные договоры подписывались теми видами подписи, которые обеспечивают неизменность их содержания (КЭП или УЭП), вопрос соблюдения письменной формы при их совершении сводится к тому, можно ли считать содержание этих договоров зафиксированным (требование ч. 1 ст. 207 ГК Украины).

Однако отсутствие материально-правовых требований к фиксации содержания электронного договора не означает, что этот вопрос может игнорироваться в ходе судебного рассмотрения.

Процессуальные нарушения и алгоритм проверки электронного договора

Суды предыдущих инстанций допустили нарушение норм процессуального права, которое влияет на правильность разрешения спора, поскольку все выводы по делу основаны на исследовании копий доказательств, которые, по мнению истца-кредитора, подтверждают факт заключения электронного кредитного договора между сторонами и фактического перечисления средств ответчице, которая ставила под сомнение предоставленные истцом доказательства как в суде первой инстанции, так и в апелляционном суде. Ни один из судов не выполнил требований ст. 95 ГПК Украины и не истребовал у заявителя оригиналы электронных доказательств, несмотря на ходатайство ответчика, не обосновав указанное. Это, по мнению КГС ВС, является нарушением принципа состязательности сторон.

КГС ВС подчеркнул, что возможность проверки судом достоверности, целостности и неизменности электронного документа зависит прежде всего от вида подписи, с помощью которой он подписан. Если электронный документ подписан с использованием КЭП или УЭП, суд может проверить достоверность, целостность и неизменность содержащихся в нём данных с помощью специальных программных средств или с использованием специальных онлайн-сервисов.

Какими именно должны быть эти действия, зависит от способа представления соответствующего процессуального документа в суд (бумажная копия, электронный экземпляр и т.п.), формата, в котором этот документ хранится, особенностей электронной подписи, с помощью которой он подписан, и т.п. При этом характер этих процессуальных действий определяется особенностями исследования электронных доказательств, предусмотренными процессуальным законодательством.

При отсутствии экземпляров электронного кредитного договора с подписью с использованием КЭП или УЭП (электронный документ подписан с использованием любой иной электронной подписи) суд должен проверить целостность и неизменность документа, выяснив, направлялся ли договор ответчику, в какой форме (файл или ссылка), а также существовала ли техническая возможность его одностороннего редактирования. Именно на это указывала ответчица.

Суд кассационной инстанции отметил, что размещение договора по ссылке в простом PDF-формате не является подтверждением целостности и неизменности текста этого договора, поскольку данный формат даёт возможность владельцу веб-страницы (сайта) вносить изменения в одностороннем порядке.

Если же договор был направлен ответчику в виде прикреплённого PDF-файла с электронной адреса истца, которая чётко позволяет понять, что это именно его адрес, и сам текст письма и приложения к нему технически невозможно изменить, то это является надлежащим подтверждением целостности и неизменности электронного документа.

