Украина чтит память Героев Небесной Сотни

09:57, 20 февраля 2026
20 февраля в Украине чтят Героев Небесной Сотни.
Украина чтит память Героев Небесной Сотни
20 февраля в Украине на государственном уровне чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Этот день посвящен героизму и самоотверженности людей, избравших путь свободы и достоинства.

Именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло наибольшее количество людей — 48. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно раненными участниками мирных протестов в течение зимы 2013–2014 годов, а также пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года за демократические ценности и территориальную целостность Украины, назвали Героями Небесной Сотни.

Небесная Сотня — это 107 погибших участников Революции достоинства, а также активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины. Название «Небесная Сотня» возникло по аналогии с основными структурными подразделениями Самообороны Майдана — сотнями.

Впервые оно прозвучало во время прощания с погибшими на столичном Майдане Независимости 21–22 февраля 2014 года.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых этапов украинского государственного строительства.

