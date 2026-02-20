  1. В Україні

09:57, 20 лютого 2026
20 лютого в Україні віддають шану Героям Небесної Сотні.
Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні
20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цей день присвячений героїзму та самовідданості людей, які обрали шлях свободи та гідності.

Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року за демократичні цінності й територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

Небесна Сотня – 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Назва «Небесна Сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану – сотнями.

Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. 

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення.

