Надбавка за секретность: апелляция в Киеве признала противоправными действия Нацгвардии по невыплатам

Суд заблокировал попытку командования сэкономить на офицере в обход закона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестой апелляционный административный суд подтвердил право офицера Национальной гвардии на сохранение надбавки за службу в условиях режимных ограничений в течение двух месяцев после сокращения должности. Коллегия судей оставила без изменений решение суда первой инстанции, признав, что гарантии денежного обеспечения не могут толковаться избирательно.

Два месяца стабильности: пребывание в распоряжении

Шестой апелляционный административный суд рассмотрел в порядке письменного производства апелляционную жалобу Главного управления Национальной гвардии Украины на решение Киевского окружного административного суда по делу №640/13336/21.

В своем постановлении апелляционная инстанция сосредоточилась на толковании одной, но принципиально важной нормы Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения и единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим Национальной гвардии Украины и другим лицам (согласно приказу МВД №200 от 15.03.2018 г.). Речь идет о разделе XXV Инструкции, где установлены гарантии для лиц офицерского состава, освобожденных от должностей, в частности в связи с сокращением штатов.

Суть этой нормы достаточно четкая: военнослужащим, освобожденным от занимаемых ими должностей (в том числе в связи с переходом воинской части на новый штат), начиная со дня, следующего за днем освобождения, в течение двух месяцев выплачивается денежное обеспечение. Эта сумма исчисляется с учетом оклада по воинскому званию, должностного оклада, надбавки за выслугу лет, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (кроме вознаграждений) и премии.

В данной формулировке нет никаких оговорок относительно перечня конкретных надбавок, кроме прямого исключения вознаграждений. Напротив, прямо указано, что учитываются ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения. Надбавка за службу в условиях режимных ограничений – это ежемесячный дополнительный вид денежного обеспечения.

Такая надбавка устанавливается лицам, которые постоянно работают со сведениями, составляющими государственную тайну, на основании Закона Украины «О государственной тайне» и «Положения о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне» (согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 414 от 15 июня 1994 г.). Размер надбавки зависит от степени секретности информации. Однако в данном деле предметом спора было не первоначальное установление надбавки, а ее сохранение в переходный период после освобождения от должности.

В результате сокращения должности офицера (истца) он был зачислен в распоряжение командующего Нацгвардией. Одновременно был прекращен доступ к государственной тайне и выплата соответствующей надбавки. Именно это решение и стало основанием для его обращения в суд. Истец настаивал, что в течение двух месяцев после сдачи дел и сложения обязанностей он должен получать денежное обеспечение в том же объеме, что и до сокращения, включая надбавку.

Суд первой инстанции согласился с этой позицией частично, обязав начислить и выплатить надбавку за соответствующий период с учетом положений Инструкции. Апелляционный суд поддержал этот вывод, подчеркнув, что норма раздела XXV носит императивный характер: она не предоставляет органу власти права по своему усмотрению определять, какие составляющие денежного обеспечения сохраняются, а какие – нет.

Особенно важным является то, что суд разграничил два различных правовых режима. Первый – это установление надбавки как компенсации за работу в условиях режимных ограничений, связанной с фактическим доступом к государственной тайне. Второй – это гарантия сохранения денежного обеспечения на переходный период после освобождения от должности. Основанием для выплаты является не выполнение конкретных функций в момент пребывания в распоряжении, а сам факт наличия соответствующей составляющей в структуре денежного обеспечения на день освобождения.

Обязанность доказать законность: ошибки апеллянта

В апелляционной жалобе Главное управление Национальной гвардии Украины настаивало, что надбавка за службу в условиях режимных ограничений выплачивается только тем военнослужащим, которые постоянно работают с государственной тайной: поскольку после сокращения должности и зачисления в распоряжение доступ к тайне был прекращен, оснований для выплаты не существовало. При этом апеллянт утверждал, что положения раздела XXV Инструкции не подлежат применению к спорным правоотношениям в части данной надбавки.

Такое толкование фактически сводило гарантию выплат к формальности. Если сразу после сокращения прекращать выплату определенной надбавки, ссылаясь на отсутствие фактической работы с секретной информацией, то норма о сохранении денежного обеспечения теряет смысл. Таким образом, в центре дела оказался вопрос правовой определенности. Если нормативный акт прямо гарантирует сохранение всех ежемесячных составляющих денежного обеспечения (за исключением вознаграждений), орган государственной власти не может сузить этот перечень путем толкования или внутреннего приказа. Два месяца гарантированных выплат – не условный срок, а четко установленная законодателем граница стабильного денежного обеспечения.

Коллегия судей отклонила доводы апеллянта, обратив внимание на сам предмет спора. Речь шла не о праве на установление надбавки в будущем и не об обязанности сохранять доступ к государственной тайне. Предметом рассмотрения был вопрос: входит ли эта надбавка в состав денежного обеспечения, которое гарантируется в течение двух месяцев после освобождения от должности. Ответ следует непосредственно из текста Инструкции: в состав выплаты включаются ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений. Надбавка за службу в условиях режимных ограничений является именно таким видом.

По убеждению суда, гарантия не может быть нивелирована административным решением о прекращении доступа к государственной тайне. Кроме того, Инструкция предусматривает, что в двухмесячный срок не засчитывается время пребывания на лечении или в отпуске. Это еще раз свидетельствует о социальной направленности нормы: она призвана обеспечить финансовую стабильность военнослужащего в условиях кадровой неопределенности.

Апелляционная инстанция также подчеркнула процессуальный аспект. В соответствии с принципами административного судопроизводства обязанность доказывания правомерности решения или действия возлагается на субъект властных полномочий. Это означает, что именно ответчик должен предоставить убедительные аргументы и доказательства того, что его решение соответствует закону. В данном деле апелляционная жалоба фактически повторяла позицию, изложенную в отзыве на иск, и не содержала новых доказательств или более глубокого анализа нормы раздела XXV Инструкции.

Коллегия судей подчеркнула, что даже ссылки на другие нормативные акты, регулирующие выплату денежного обеспечения в иных воинских формированиях, не меняют сущности спора. Для военнослужащих Национальной гвардии Украины специальным актом является именно указанная Инструкция, которая подлежит приоритетному применению.

Важной является и оценка характера доводов апелляции. Суд отметил, что все аргументы были предметом рассмотрения в первой инстанции и уже получили надлежащую правовую оценку. Новых оснований, свидетельствующих о неправильном применении норм материального или процессуального права, апеллянт не привел. При таких условиях оснований для отмены судебного решения не существует.

Исследовав материалы дела, Шестой апелляционный административный суд постановил: апелляционную жалобу Главного управления Национальной гвардии Украины – оставить без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда – без изменений. Таким образом, гарантия сохранения денежного обеспечения в течение двух месяцев после освобождения от должности распространяется на все ежемесячные дополнительные виды, кроме прямо исключенных. В условиях, когда служба связана с повышенным риском и ответственностью, финансовые гарантии приобретают особое значение.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.