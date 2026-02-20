  1. В Украине

НААУ просит Кабмин пересмотреть состав рабочей группы по реформированию адвокатуры

10:18, 20 февраля 2026
В ассоциации заявляют об отсутствии паритетного представительства и просят обеспечить равное участие адвокатского самоуправления в выработке изменений в законодательство.
Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к Кабинету Министров с просьбой пересмотреть персональный состав рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности.

Соответствующее письмо подписала председатель НААУ и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во исполнение решения Совета адвокатов Украины от 17 февраля 2026 года №2.

Рабочая группа была создана постановлением правительства от 12 января 2026 года №42 для реализации положений Дорожной карты, утвержденной распоряжением Кабмина от 14 мая 2025 года №475-р.

РАУ заявляет, что состав группы, сформированный на основании предложений Министерства юстиции, не обеспечивает равного представительства трех исполнителей Дорожной карты:

  • Министерства юстиции;
  • Верховной Рады;
  • НААУ.

В частности, в состав группы включен только один представитель органов адвокатского самоуправления — член РАУ Оксана Каденко.

В НААУ считают, что такой подход, по мнению адвокатов, противоречит принципу институционального равенства исполнителей, заложенному в указанном распоряжении, нарушает баланс полномочий между определенными субъектами выполнения Дорожной карты и фактически нивелирует надлежащее институциональное представительство Национальной ассоциации адвокатов Украины как единственной общенациональной профессиональной организации, объединяющей более 70 тыс. адвокатов. А это является отклонением от содержания и цели Дорожной карты, что также нарушает принципы надлежащего управления.

Также отмечается, что с инициативой пересмотра состава рабочей группы к НААУ обратились областные советы адвокатов. Они подняли вопрос надлежащего представительства органов адвокатского самоуправления регионального уровня и учета позиции адвокатского сообщества из всех регионов государства.

В обращении подчеркивается, что отсутствие надлежащего представительства адвокатуры не соответствует международным стандартам, в частности Основным принципам ООН относительно роли юристов (1990) и Рекомендации Комитета министров Совета Европы Rec(2000)21.

НААУ просит правительство пересмотреть персональный состав рабочей группы с целью приведения его в соответствие с Дорожной картой и обеспечения принципов равенства, паритетности и надлежащего институционального представительства адвокатуры.

Для этого предлагается:

  • обеспечить равное количественное представительство от каждого из трех исполнителей мероприятий соответствующего пункта Дорожной карты;
  • включить в состав представителей института адвокатуры, делегированных НААУ и региональными советами;
  • определить председателя НААУ, РАУ сопредседателем рабочей группы как руководителя одного из трех субъектов выполнения Дорожной карты.

