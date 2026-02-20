НААУ просить Кабмін переглянути склад робочої групи з реформування адвокатури

В асоціації заявляють про відсутність паритетного представництва та просять забезпечити рівну участь адвокатського самоврядування у напрацюванні змін до законодавства.

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути персональний склад робочої групи з удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності.

Відповідний лист підписала голова НААУ та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова на виконання рішення Ради адвокатів України від 17 лютого 2026 року №2.

Робочу групу було створено постановою уряду від 12 січня 2026 року №42 для реалізації положень Дорожньої карти, схваленої розпорядженням Кабміну від 14 травня 2025 року №475-р.

РАУ заявляє, що склад групи, сформований на підставі пропозицій Міністерства юстиції, не забезпечує рівного представництва трьох виконавців Дорожньої карти:

Міністерства юстиції;

Верховної Ради;

НААУ.

Зокрема, до складу групи включено лише одного представника органів адвокатського самоврядування — члена РАУ Оксану Каденко.

У НААУ вважають, що такий підхід, на думку адвокатів, суперечить принципу інституційної рівності виконавців, закладеному у зазначеному розпорядженні, порушує баланс повноважень між визначеними суб’єктами виконання Дорожньої карти та фактично нівелює належне інституційне представництво Національної асоціації адвокатів України як єдиної загальнонаціональної професійної організації, що об’єднує понад 70 тис. адвокатів. А це є відхиленням від змісту та мети Дорожньої карти, що також порушує засади належного урядування.

Також зазначається, що з ініціативою перегляду складу робочої групи до НААУ звернулися обласні ради адвокатів. Вони які порушили питання належного представництва органів адвокатського самоврядування регіонального рівня та врахування позиції адвокатської спільноти з усіх регіонів держави.

У зверненні підкреслюється, що відсутність належного представництва адвокатури не відповідає міжнародним стандартам, зокрема Основним принципам ООН щодо ролі юристів (1990) та Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи Rec(2000)21.

НААУ просить уряд переглянути персональний склад робочої групи з метою приведення його у відповідність до Дорожньої карти та забезпечення принципів рівності, паритетності та належного інституційного представництва адвокатури.

Для цього пропонують:

забезпечити рівне кількісне представництво від кожного з трьох виконавців заходів відповідного пункту Дорожньої карти,

включити до складу представників інституту адвокатури, делегованих НААУ та регіональними радами,

визначити голову НААУ, РАУ співголовою робочої групи як керівника одного з трьох суб’єктів виконання Дорожньої карти.

