  1. В Украине

В Киеве возобновили работу второго выхода со станции метро «Лукьяновская»

10:34, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ближайшее время также будет проведена поэтапная замена дверей в направлении улицы Юрия Ильенко.
В Киеве возобновили работу второго выхода со станции метро «Лукьяновская»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский метрополитен сообщил о возобновлении работы второго выхода со станции метро «Лукьяновская» в направлении ТЦ «Квадрат».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выход №2 работает для пассажиров с 5:36 до 22:27. В то же время выход №1 (со стороны улицы Юрия Ильенко) открыт с 5:35 до 22:28.

Наземный вестибюль станции метро «Лукьяновская» является одним из объектов, наиболее пострадавших в результате вражеских обстрелов столицы. Так, с начала полномасштабного вторжения он был поврежден 7 раз.

Больше всего во время атак страдают входные группы дверей. Поэтому в ближайшее время будет проведена поэтапная замена дверей в направлении улицы Юрия Ильенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Надбавка за секретность: апелляция в Киеве признала противоправными действия Нацгвардии по невыплатам

Суд заблокировал попытку командования сэкономить на офицере в обход закона.

ГНС объяснила, как бизнесу присоединиться к бета-тесту «еАкциз»

ГНС гарантирует бизнесу, который добровольно примет участие в бета-тестировании, безусловное отсутствие налоговых последствий.

Большая Палата разъяснила, как отличить судебный произвол от ошибки

ВРП не смогла доказать, что действия судьи были именно «грубой неосторожностью», а не судебной ошибкой/

Статью о «злостном неповиновении» в колониях уберут: Правительство и Рада предлагают разные подходы

Законопроект предлагает привести уголовное законодательство к европейским стандартам и усовершенствовать процессуальные и исполнительные нормы для осужденных.

Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Второй день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]