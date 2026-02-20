В Киеве возобновили работу второго выхода со станции метро «Лукьяновская»

В ближайшее время также будет проведена поэтапная замена дверей в направлении улицы Юрия Ильенко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский метрополитен сообщил о возобновлении работы второго выхода со станции метро «Лукьяновская» в направлении ТЦ «Квадрат».

Выход №2 работает для пассажиров с 5:36 до 22:27. В то же время выход №1 (со стороны улицы Юрия Ильенко) открыт с 5:35 до 22:28.

Наземный вестибюль станции метро «Лукьяновская» является одним из объектов, наиболее пострадавших в результате вражеских обстрелов столицы. Так, с начала полномасштабного вторжения он был поврежден 7 раз.

Больше всего во время атак страдают входные группы дверей. Поэтому в ближайшее время будет проведена поэтапная замена дверей в направлении улицы Юрия Ильенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.