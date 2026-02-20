  1. В Україні

У Києві відновили роботу другого виходу зі станції метро «Лук’янівська»

10:34, 20 лютого 2026
Найближчим часом також відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.
Київський метрополітен повідомив про відновлення роботи другого виходу зі станції метро «Лук’янівська» у напрямку ТЦ «Квадрат».

Вихід №2 працює для пасажирів із 5:36 до 22:27. Водночас вихід №1 (зі сторони вулиці Юрія Іллєнка) відкритий із 5:35 до 22:28.

Наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці. Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили 7 разів.

Найбільше під час атак страждають вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. 

Київ метро

