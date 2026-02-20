Дональд Трамп поручил рассекретить материалы о НЛО

Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с НЛО и возможными проявлениями внеземной жизни.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с неопознанными воздушными явлениями и возможными проявлениями внеземной жизни.

По его словам, из-за значительного общественного интереса он поручит Министру обороны США, а также другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и последующего рассекречивания соответствующих документов.

Речь идет о файлах, касающихся:

неопознанных воздушных явлений;

неопознанных летающих объектов;

информации о внеземной и инопланетной жизни;

других материалов, связанных с этими темами.

Трамп охарактеризовал эти вопросы как «чрезвычайно сложные, но крайне интересные и важные».

Деталей относительно сроков и объема возможного рассекречивания он не уточнил.

