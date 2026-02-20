  1. У світі

Дональд Трамп доручив розсекретити матеріали про НЛО

09:42, 20 лютого 2026
Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з НЛО та можливими проявами позаземного життя.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з неідентифікованими повітряними явищами та можливими проявами позаземного життя.

За його словами, через значний суспільний інтерес він доручить Міністру оборони США, а також іншим відповідним міністерствам і відомствам розпочати процес виявлення та подальшого розсекречення відповідних документів.

Йдеться про файли, що стосуються:

  • неідентифікованих повітряних явищ;
  • неідентифікованих літаючих об’єктів;
  • інформації щодо інопланетного та позаземного життя;
  • інших матеріалів, пов’язаних із цими темами.

Трамп охарактеризував ці питання як «надзвичайно складні, але вкрай цікаві та важливі».

Деталей щодо термінів та обсягу можливого розсекречення він не уточнив.

