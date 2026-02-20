  1. В Украине

1000 гривен «Зимней поддержки» сгорит в феврале: кто рискует потерять выплату

10:01, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионерам и получателям соцвыплат, получившим 1 000 грн через Укрпочту, осталось время до 28 февраля, чтобы потратить средства.
1000 гривен «Зимней поддержки» сгорит в феврале: кто рискует потерять выплату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры и получатели социальных выплат, получившие 1 000 грн по программе «Зимняя поддержка» через «Укрпочту», должны использовать эти средства до конца февраля 2026 года. Если деньги не потратить, их аннулируют. Конечный срок – 28 февраля. Об этом пишет Минсоцполитики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о тех, кому выплата была начислена автоматически с пенсией или кто оформлял помощь непосредственно в отделении Укрпочты.

Средства не зачисляются на банковскую карту, поэтому воспользоваться ими можно только через услуги почты: оплатить коммунальные счета, приобрести лекарства или товары украинского производства, оформить подписку на украинские газеты и журналы, рассчитаться за почтовые отправления или перевести в поддержку ВСУ.

В то же время у получателей, которые оформили выплату через приложение «Дия» на карточку «Национальный кэшбек», больше времени — до 30 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Зимняя єПідтримка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Надбавка за секретность: апелляция в Киеве признала противоправными действия Нацгвардии по невыплатам

Суд заблокировал попытку командования сэкономить на офицере в обход закона.

ГНС объяснила, как бизнесу присоединиться к бета-тесту «еАкциз»

ГНС гарантирует бизнесу, который добровольно примет участие в бета-тестировании, безусловное отсутствие налоговых последствий.

Большая Палата разъяснила, как отличить судебный произвол от ошибки

ВРП не смогла доказать, что действия судьи были именно «грубой неосторожностью», а не судебной ошибкой/

Статью о «злостном неповиновении» в колониях уберут: Правительство и Рада предлагают разные подходы

Законопроект предлагает привести уголовное законодательство к европейским стандартам и усовершенствовать процессуальные и исполнительные нормы для осужденных.

Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Второй день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]