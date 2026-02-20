1000 гривен «Зимней поддержки» сгорит в феврале: кто рискует потерять выплату

Пенсионерам и получателям соцвыплат, получившим 1 000 грн через Укрпочту, осталось время до 28 февраля, чтобы потратить средства.

Пенсионеры и получатели социальных выплат, получившие 1 000 грн по программе «Зимняя поддержка» через «Укрпочту», должны использовать эти средства до конца февраля 2026 года. Если деньги не потратить, их аннулируют. Конечный срок – 28 февраля. Об этом пишет Минсоцполитики.

Речь идет о тех, кому выплата была начислена автоматически с пенсией или кто оформлял помощь непосредственно в отделении Укрпочты.

Средства не зачисляются на банковскую карту, поэтому воспользоваться ими можно только через услуги почты: оплатить коммунальные счета, приобрести лекарства или товары украинского производства, оформить подписку на украинские газеты и журналы, рассчитаться за почтовые отправления или перевести в поддержку ВСУ.

В то же время у получателей, которые оформили выплату через приложение «Дия» на карточку «Национальный кэшбек», больше времени — до 30 июня 2026 года.

