1 000 гривень «Зимової підтримки» згорять у лютому: хто ризикує втратити виплату

Пенсіонерам і отримувачам соцвиплат, які одержали 1 000 грн через Укрпошту, залишився час до 28 лютого, щоб витратити кошти.

Фото: to4ka.fun

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, які отримали 1 000 грн за програмою «Зимова підтримка» через «Укрпошту», повинні використати ці кошти до кінця лютого 2026 року. Якщо гроші не витратити, їх анулюють. Кінцевий термін — 28 лютого. Про це пише Мінсоцполітики.

Йдеться про тих, кому виплата була нарахована автоматично разом із пенсією або хто оформлював допомогу безпосередньо у відділенні Укрпошти.

Кошти не зараховуються на банківську картку, тому скористатися ними можна лише через послуги пошти: оплатити комунальні рахунки, придбати ліки чи товари українського виробництва, оформити передплату українських газет і журналів, розрахуватися за поштові відправлення або переказати на підтримку ЗСУ.

Водночас отримувачі, які оформили виплату через застосунок «Дія» на картку «Національний кешбек», мають більше часу — до 30 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.