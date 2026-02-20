  1. В Україні

1 000 гривень «Зимової підтримки» згорять у лютому: хто ризикує втратити виплату

10:01, 20 лютого 2026
Пенсіонерам і отримувачам соцвиплат, які одержали 1 000 грн через Укрпошту, залишився час до 28 лютого, щоб витратити кошти.
1 000 гривень «Зимової підтримки» згорять у лютому: хто ризикує втратити виплату
Фото: to4ka.fun
Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, які отримали 1 000 грн за програмою «Зимова підтримка» через «Укрпошту», повинні використати ці кошти до кінця лютого 2026 року. Якщо гроші не витратити, їх анулюють. Кінцевий термін — 28 лютого. Про це пише Мінсоцполітики. 

Йдеться про тих, кому виплата була нарахована автоматично разом із пенсією або хто оформлював допомогу безпосередньо у відділенні Укрпошти.

Кошти не зараховуються на банківську картку, тому скористатися ними можна лише через послуги пошти: оплатити комунальні рахунки, придбати ліки чи товари українського виробництва, оформити передплату українських газет і журналів, розрахуватися за поштові відправлення або переказати на підтримку ЗСУ.

Водночас отримувачі, які оформили виплату через застосунок «Дія» на картку «Національний кешбек», мають більше часу — до 30 червня 2026 року.

Зимова єПідтримка

