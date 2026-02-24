Мужчина прошел ВЛК, но не явился в ТЦК по повестке, потому что думал, что забронирован – что решил суд
Гадячский районный суд Полтавской области вынес приговор жителю города Гадяч за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Решение принято 17 февраля 2026 года по делу № 526/4277/24 по статье 336 Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства дела
Суд установил, что мужчина 2 июля 2024 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Он получил повестку о явке в воинскую часть 15 июля, но в назначенный день без уважительных причин не явился в ТВК и СП.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что на момент получения повестки был задействован в строительстве фортификационных сооружений и рассчитывал на бронирование от предприятия, которое впоследствии не было оформлено.
Суд учел, что на момент рассмотрения обвиняемый уже получил бронирование до 21 января 2027 года в соответствии с сведениями в военно-учетном документе «Резерв+», что существенно снижает степень тяжести преступления.
Во время судебного процесса мужчина перечислил 70 000 грн в поддержку Вооруженных Сил Украины и предоставил подтверждающие документы. Суд также учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию правонарушения и наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении.
Что решил суд
Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы, однако на основании статьи 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Подсудимый обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней путем подачи апелляционной жалобы через Гадяцкий районный суд.
