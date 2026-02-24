  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина прошел ВЛК, но не явился в ТЦК по повестке, потому что думал, что забронирован – что решил суд

20:48, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина получил испытательный срок на один год, обязан регулярно отчитываться о месте жительства и работе.
Мужчина прошел ВЛК, но не явился в ТЦК по повестке, потому что думал, что забронирован – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гадячский районный суд Полтавской области вынес приговор жителю города Гадяч за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Решение принято 17 февраля 2026 года по делу № 526/4277/24 по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Суд установил, что мужчина 2 июля 2024 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Он получил повестку о явке в воинскую часть 15 июля, но в назначенный день без уважительных причин не явился в ТВК и СП.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что на момент получения повестки был задействован в строительстве фортификационных сооружений и рассчитывал на бронирование от предприятия, которое впоследствии не было оформлено.

Суд учел, что на момент рассмотрения обвиняемый уже получил бронирование до 21 января 2027 года в соответствии с сведениями в военно-учетном документе «Резерв+», что существенно снижает степень тяжести преступления.

Во время судебного процесса мужчина перечислил 70 000 грн в поддержку Вооруженных Сил Украины и предоставил подтверждающие документы. Суд также учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию правонарушения и наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении.

Что решил суд

Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы, однако на основании статьи 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Подсудимый обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Приговор может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней путем подачи апелляционной жалобы через Гадяцкий районный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Полтава повестка ТЦК ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]