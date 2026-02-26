4,8 млн грн штрафа за рекламу азартных игр: Верховный Суд поставил точку в деле ТРК «Люкс»

ВС указал, что сообщение о спонсоре с использованием его торговых марок подпадает под понятие рекламы.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда 11 февраля 2026 года принял постановление по делу №320/33758/24, которым оставил без удовлетворения кассационную жалобу ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» и подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций.

Суд рассматривал спор относительно правомерности наложения финансовых санкций за нарушение законодательства о рекламе азартных игр.

Суть спора

Истец обжаловал решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 18 апреля 2024 года №217 и №218, которыми на компанию были наложены штрафы на общую сумму 4,8 млн грн, а также обязали прекратить распространение соответствующей рекламы.

Основанием для санкций стало размещение на видеоэкране на фасаде здания на ул. Крещатик в Киеве изображений торговых марок «Slotoking» и «777», под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр.

Компания настаивала, что речь шла не о рекламе азартных игр, а о рекламе собственных радиопередач, в рамках которых указанные бренды выступали спонсорами.

Позиция судов

Суды отказали в удовлетворении исковых требований. Суд первой инстанции, позицию которого поддержал апелляционный суд, исходил из того, что торговые марки «Slotoking» и «777» являются знаками для товаров и услуг, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, в связи с чем размещение соответствующих изображений средствами наружной рекламы подпадает под запрет, установленный частью первой статьи 22-1 Закона № 270/96-ВР. При таких обстоятельствах суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для признания противоправными и отмены решений КРАИЛ.

Верховный Суд согласился с этими выводами. В постановлении указано, что:

реклама может быть как прямой, так и непрямой (в частности в форме спонсорства);

распространение информации о спонсоре, в том числе путем размещения его знаков для товаров и услуг, по своим признакам подпадает под понятие рекламы (непрямой рекламы) в понимании Закона № 270/96-ВР, независимо от того, имеет ли такое сообщение самостоятельный рекламный характер или является составляющей другого информационного продукта;

доводы истца о том, что надписи, размещенные на средстве наружной рекламы, имели исключительно информационный характер как сведения о спонсорах радиопередач, не опровергают факта распространения истцом рекламы торговых марок, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, в форме непрямой рекламы.

Суд подчеркнул, что размещение средствами наружной рекламы знаков для товаров и услуг, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, в том числе в форме спонсорского сообщения, обоснованно было квалифицировано судами предыдущих инстанций как нарушение требований статьи 22-1 Закона № 270/96-ВР.

Решение кассационной инстанции

Кассационную жалобу ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» оставили без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда от 4 февраля 2025 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 19 мая 2025 года — без изменений.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

