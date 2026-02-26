ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в апелляционные суды и одного судьи в местный суд

ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении Наталии Волковой, Виктора Валюха, Артема Суховарова и Игоря Максимива.

В четверг, 26 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в апелляционные суды и одного судьи в местный суд. Об этом сообщил ВСП.

Среди них:

Волкова Наталия Яковлевна — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Валюх Виктор Николаевич — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Суховаров Артем Владимирович — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Максимив Игорь Владимирович — на должность судьи Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

