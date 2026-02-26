ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до апеляційних судів і одного судді до місцевого суду

ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення Наталії Волкової, Віктора Валюха, Артема Суховарова та Ігоря Максиміва.

У четвер, 26 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді до місцевого суду. Про це повідомила ВРП.

Серед них:

Волкової Наталії Яківни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Валюха Віктора Миколайовича – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Суховарова Артема Володимировича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Максиміва Ігоря Володимировича – на посаду судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

