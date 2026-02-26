ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей
В четверг, 25 февраля, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендации для назначения на должности трех судей. Об этом сообщила ВККС.
Судьи прошли квалификационное оценивание и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
Гломбу Юрия Александровича — для назначения на должность судьи Ровенского окружного административного суда;
Лозицкого Станислава Олеговича — для назначения на должность судьи Ратновского районного суда Волынской области;
Ровинского Александра Юрьевича — для назначения на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.
