ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

14:15, 26 лютого 2026
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
У четвер, 25 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади трьох суддів. Про це повідомила ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Гломба Юрія Олександровича для призначення на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Лозицького Станіслава Олеговича для призначення на посаду судді Ратнівського районного суду Волинської області;

Ровинського Олександра Юрійовича для призначення на посаду судді Господарського суду Одеської області.

