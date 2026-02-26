ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У четвер, 25 лютого, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади трьох суддів. Про це повідомила ВККС.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Гломба Юрія Олександровича для призначення на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Лозицького Станіслава Олеговича для призначення на посаду судді Ратнівського районного суду Волинської області;

Ровинського Олександра Юрійовича для призначення на посаду судді Господарського суду Одеської області.

