Добровольное возвращение военного из СЗЧ из-за границы – как начать службу с «чистого листа»

Военнослужащий, находящийся за границей и решивший добровольно вернуться из СЗЧ, может возобновить службу и начать службу с чистого листа. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Старший офицер отдела патрульно-постовой службы розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Центрального управления ВСП по городу Киеву и Киевской области майор Андрей Суржик объяснил алгоритм действий.

Алгоритм возвращения на службу

Возвращение в Украину – военный пересекает границу и обращается в Государственную пограничную службу. После этого его направляют в ближайшее подразделение ВСП. Включение в резервный батальон – военному предлагают новую должность в другой части, снимают статус СЗЧ, и он фактически начинает службу с нуля. Помощь консульств – украинские консульства могут помочь организационно для более быстрого возвращения, но процесс восстановления происходит уже в Украине с участием ВСП и других структур.

Уголовная ответственность и санкции

По словам майора Суржика, военнослужащий, впервые совершивший правонарушение по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса Украины, может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно согласится продолжить службу.

Если военный возвращается добровольно:

его обычно не задерживают, кроме случаев наличия отдельного постановления суда;

штрафы не предусмотрены, а наоборот, предоставляется максимальная поддержка для восстановления на службе;

заключение под стражу возможно только при категорическом отказе от дальнейшей службы.

