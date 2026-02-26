  1. В Україні

Добровільне повернення військового з СЗЧ з-за кордону – як почати службу з «чистого аркуша»

13:36, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військові можуть поновитися на службі без покарання, якщо добровільно повертаються в Україну.
Добровільне повернення військового з СЗЧ з-за кордону – як почати службу з «чистого аркуша»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовий, який перебуває за кордоном і вирішив добровільно повернутися з СЗЧ, може поновитися на службі та почати службу з чистого аркуша. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Старший офіцер відділу патрульно-постової служби розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Центрального управління ВСП по місту Києву та Київській області майор Андрій Суржик пояснив алгоритм дій.

Алгоритм повернення на службу

  1. Повернення в Україну – військовий перетинає кордон і звертається до Державної прикордонної служби. Після цього його направляють до найближчого підрозділу ВСП.
  2. Включення до резервного батальйону – військовому пропонують нову посаду в іншій частині, знімають статус СЗЧ, і він фактично починає службу з нуля.
  3. Допомога консульств – українські консульства можуть допомогти організаційно для швидшого повернення, але процес поновлення відбувається вже в Україні за участю ВСП та інших структур.

Кримінальна відповідальність та санкції

За словами майора Суржика, військовослужбовець, який вперше вчинив правопорушення за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно погодиться продовжити службу.

Якщо військовий повертається добровільно:

  • його зазвичай не затримують, крім випадків наявності окремої ухвали суду;
  • штрафи не передбачені, а навпаки, надається максимальна підтримка для поновлення на службі;
  • ув’язнення можливе лише при категоричній відмові від подальшої служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові кордон СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]