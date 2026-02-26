Добровільне повернення військового з СЗЧ з-за кордону – як почати службу з «чистого аркуша»

Військові можуть поновитися на службі без покарання, якщо добровільно повертаються в Україну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовий, який перебуває за кордоном і вирішив добровільно повернутися з СЗЧ, може поновитися на службі та почати службу з чистого аркуша. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Старший офіцер відділу патрульно-постової служби розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Центрального управління ВСП по місту Києву та Київській області майор Андрій Суржик пояснив алгоритм дій.

Алгоритм повернення на службу

Повернення в Україну – військовий перетинає кордон і звертається до Державної прикордонної служби. Після цього його направляють до найближчого підрозділу ВСП. Включення до резервного батальйону – військовому пропонують нову посаду в іншій частині, знімають статус СЗЧ, і він фактично починає службу з нуля. Допомога консульств – українські консульства можуть допомогти організаційно для швидшого повернення, але процес поновлення відбувається вже в Україні за участю ВСП та інших структур.

Кримінальна відповідальність та санкції

За словами майора Суржика, військовослужбовець, який вперше вчинив правопорушення за статтями 407 або 408 Кримінального кодексу України, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно погодиться продовжити службу.

Якщо військовий повертається добровільно:

його зазвичай не затримують, крім випадків наявності окремої ухвали суду;

штрафи не передбачені, а навпаки, надається максимальна підтримка для поновлення на службі;

ув’язнення можливе лише при категоричній відмові від подальшої служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.