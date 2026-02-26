В Киеве будут судить адвоката и его сообщниц, которые обманули клиентов банков более чем на 2 млн грн

36-летний адвокат привлек к мошеннической схеме двух жительниц Киевской области в возрасте 44 и 45 лет.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая незаконно списывала средства со счетов клиентов финансовых учреждений. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что организатором схемы был 36-летний адвокат — житель Киевской области, который привлек к мошеннической схеме еще двух жительниц области в возрасте 44 и 45 лет. Участники преступной группы имели четкое распределение ролей: организатор осуществлял общее руководство, координировал действия и подыскивал «клиентов» — будущих должников.

Две его сообщницы, незаконно получив персональные и банковские данные потерпевших, использовали эти сведения для создания фиктивных договоров займа, инициирования исполнительных производств и принудительного списания средств со счетов потерпевших.

«Так, в течение 2023–2025 годов злоумышленникам удалось списать средства со счетов двух граждан на сумму более 2 миллионов гривен», — заявили в полиции.

Следователи сообщили всем троим правонарушителям о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

