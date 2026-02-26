  1. В Украине

В Киеве будут судить адвоката и его сообщниц, которые обманули клиентов банков более чем на 2 млн грн

13:36, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
36-летний адвокат привлек к мошеннической схеме двух жительниц Киевской области в возрасте 44 и 45 лет.
В Киеве будут судить адвоката и его сообщниц, которые обманули клиентов банков более чем на 2 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая незаконно списывала средства со счетов клиентов финансовых учреждений. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители установили, что организатором схемы был 36-летний адвокат — житель Киевской области, который привлек к мошеннической схеме еще двух жительниц области в возрасте 44 и 45 лет. Участники преступной группы имели четкое распределение ролей: организатор осуществлял общее руководство, координировал действия и подыскивал «клиентов» — будущих должников.

Две его сообщницы, незаконно получив персональные и банковские данные потерпевших, использовали эти сведения для создания фиктивных договоров займа, инициирования исполнительных производств и принудительного списания средств со счетов потерпевших.

«Так, в течение 2023–2025 годов злоумышленникам удалось списать средства со счетов двух граждан на сумму более 2 миллионов гривен», — заявили в полиции.

Следователи сообщили всем троим правонарушителям о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция мошенник адвокат Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

Шестой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]