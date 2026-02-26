У Києві судитимуть адвоката та його спільниць, які ошукали клієнтів банків на понад 2 млн грн

36-річний адвокат залучив до шахрайської схеми двох жительок Київської області віком 44 та 45 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка незаконно списувала кошти з рахунків клієнтів фінустанов. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був 36-річний адвокат – мешканець Київщини, який залучив до шахрайської схеми ще двох жительок області віком 44 та 45 років. Учасники злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей: організатор здійснював загальне керівництво, координував дії та підшукував «клієнтів» — майбутніх боржників.

А дві його спільниці, незаконно отримавши персональні та банківські дані потерпілих, використовували ці відомості для створення фіктивних договорів позики, ініціювання виконавчих проваджень та примусового списання коштів із рахунків потерпілих.

«Так, протягом 2023-2025 років ділкам вдалося списати кошти з рахунків двох громадян на суму понад 2 мільйони гривень», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили усім трьом правопорушникам про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.