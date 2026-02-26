  1. В Україні

У Києві судитимуть адвоката та його спільниць, які ошукали клієнтів банків на понад 2 млн грн

13:36, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
36-річний адвокат залучив до шахрайської схеми двох жительок Київської області віком 44 та 45 років.
У Києві судитимуть адвоката та його спільниць, які ошукали клієнтів банків на понад 2 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка незаконно списувала кошти з рахунків клієнтів фінустанов. Про це повідомила столична поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був 36-річний адвокат – мешканець Київщини, який залучив до шахрайської схеми ще двох жительок області віком 44 та 45 років. Учасники злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей: організатор здійснював загальне керівництво, координував дії та підшукував «клієнтів» — майбутніх боржників.

А дві його спільниці, незаконно отримавши персональні та банківські дані потерпілих, використовували ці відомості для створення фіктивних договорів позики, ініціювання виконавчих проваджень та примусового списання коштів із рахунків потерпілих.

«Так, протягом 2023-2025 років ділкам вдалося списати кошти з рахунків двох громадян на суму понад 2 мільйони гривень», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили усім трьом правопорушникам про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду.  Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція шахрай адвокат Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]