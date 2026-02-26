Ограничения из-за судимости и «трех лет брака»: адвокаты призвали сузить запреты в законопроекте о ВРТ

Адвокаты раскритиковали законопроекты о вспомогательных репродуктивных технологиях из-за норм о суррогатном материнстве.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины обратили внимание на ряд терминологических расхождений, пробелов в регулировании реестров и донорства, а также на риски непропорциональных ограничений доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям в проектах, внесенных на рассмотрение парламента.

Речь идет о проекте №13683 от 22 августа 2025 года «О вспомогательных репродуктивных технологиях» и альтернативном №13683-1 от 14 сентября 2025 года «О применении вспомогательных репродуктивных технологий».

В них предлагается обновить базовые дефиниции (в частности бесплодия) и согласовать их с международной медицинской практикой, а также использовать юридически более корректные термины, такие как «потенциальные родители». Отдельно подчеркивается, что в проекте отсутствуют определения ряда процедур и понятий, которые прямо упоминаются в тексте или являются типичными для применения ВРТ. Среди «критических пробелов» комитет называет отсутствие определения и регламентации реестра ВРТ и предлагает заложить основу для государственной системы учета и мониторинга процедур и их результатов, а также для прослеживаемости донорского материала через отдельный реестр доноров.

Комитет предлагает формулировать цель государственной политики не через «повышение рождаемости», а через обеспечение репродуктивных прав каждого человека и недискриминационный доступ к медицинским услугам. Отдельные предложенные в законопроекте запреты, по мнению авторов заключения, требуют сужения и четкого настройки по критерию пропорциональности: это касается, в частности, автоматического запрета на ВРТ при наличии любой непогашенной судимости и ограничения для лиц, которые «нуждаются в постоянном постороннем уходе». Также критикуется введение социальных фильтров, не связанных с медицинскими показаниями (например, условие «трех лет брака» для доступа к донорским эмбрионам), которые могут искусственно откладывать лечение бесплодия и создавать неравенство в доступе.

В части донорства комитет предлагает более четко прописать модель компенсаций: сохранить принцип недопустимости коммерциализации человеческого тела, но одновременно закрепить минимальные гарантии возмещения расходов и предусмотреть компенсацию за затраченное время, риски и дискомфорт, а также обязательное психологическое консультирование доноров.

Существенный блок замечаний касается хранения и утилизации биоматериала и эмбрионов: адвокаты настаивают на определенности сроков, процедуре заблаговременного уведомления и дополнительных гарантиях перед утилизацией. Отдельно критикуется подход через категорию «владелец» биоматериала/эмбрионов и предлагается заменить его конструкцией «право распоряжения», а также детализировать условия постмортального использования репродуктивных клеток.

В НААУ также возражают против идеи специального лицензирования суррогатного материнства, изложенной в проекте №13683-1, и настаивают на нотариальной форме договора суррогатного материнства и более точной юридической терминологии в связанных нормах.

