Обмеження через судимість і «три роки шлюбу»: адвокати закликали звузити заборони у законопроєкті про ДРТ

Адвокати розкритикували законопроєкти про допоміжні репродуктивні технології через норми щодо сурогатного материнства.

У Національній асоціації адвокатів України звернули увагу на низку термінологічних розбіжностей, прогалин в регулюванні реєстрів і донорства, а також на ризики непропорційних обмежень доступу до допоміжних репродуктивних технологій у проектах, внесених на розгляд парламенту.

Йдеться про проєкт №13683 від 22 серпня 2025 року «Про допоміжні репродуктивні технології» та альтернативний №13683-1 від 14 вересня 2025 року «Про застосування допоміжних репродуктивних технологій».

У них пропонується оновити базові дефініції (зокрема безпліддя) та узгодити їх із міжнародною медичною практикою, а також використовувати юридично коректніші терміни на кшталт «потенційні батьки». Окремо наголошено, що у проєкті бракує визначень низки процедур і понять, які прямо згадуються в тексті або є типовими для застосування ДРТ. Серед «критичних прогалин» комітет називає відсутність визначення та регламентації реєстру ДРТ і пропонує закласти основу для державної системи обліку та моніторингу процедур і результатів, а також для простежуваності донорського матеріалу через окремий реєстр донорів.

Комітет пропонує сформулювати мету державної політики не через «підвищення народжуваності», а через забезпечення репродуктивних прав кожної особи та недискримінаційний доступ до медичних послуг. Окремі запропоновані в законопроєкті заборони, на думку авторів висновку, потребують звуження та чіткого налаштування за критерієм пропорційності: це стосується, зокрема, автоматичної заборони на ДРТ за будь-якої непогашеної судимості та обмеження для осіб, які «потребують постійного стороннього догляду». Так само критикується запровадження соціальних фільтрів, не пов’язаних із медичними показаннями (як-от умова «трьох років у шлюбі» для доступу до донорських ембріонів), які можуть штучно відтерміновувати лікування безпліддя і створювати нерівність у доступі.

У частині донорства комітет пропонує чіткіше виписати модель компенсацій: зберегти принцип недопустимості комерціалізації людського тіла, але одночасно закріпити мінімальні гарантії відшкодування витрат і передбачити компенсацію за витрачений час, ризики та дискомфорт, а також обов’язкове психологічне консультування донорів.

Суттєвий блок зауважень стосується зберігання та утилізації біоматеріалу й ембріонів: адвокати наполягають на визначеності строків, процедурі завчасного повідомлення та додаткових запобіжниках перед утилізацією. Окремо критикується підхід через категорію «власник» біоматеріалу/ембріонів і пропонується замінити його конструкцією «право розпорядження», а також деталізувати умови постмортального використання репродуктивних клітин.

У НААУ також заперечують ідею спеціального ліцензування сурогатного материнства, викладену у проєкті № 13683-1, та наполягає на нотаріальній формі договору сурогатного материнства й точнішій юридичній термінології в пов’язаних нормах.

