  1. В мире

В Нью-Йорке молодые люди забросали полицейских снежками – возбуждено уголовное дело

13:00, 26 февраля 2026
Офицеры получили травмы, мэр назвал инцидент «снежной битвой».
Фото: Getty Images
Полиция Нью-Йорка открыла уголовное производство после того, как ее сотрудников во время снежной бури забросали снежками. Правоохранители назвали это сознательным нападением, сообщает BBC.

Инцидент произошел в понедельник в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене. Видео показывает, как несколько человек бросают снежки в офицеров после их прибытия на вызов 911. По словам представителя полиции, четверо мужчин, возрастом примерно от 18 до 20 лет, несколько раз ударили полицейских снегом и льдом по голове, шее и лицу, нанеся травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильное.

Комиссар полиции Джессика Тиш назвала инцидент «позорным и преступным», опубликовав фотографии подозреваемых. Она подчеркнула, что нападение на офицеров при исполнении служебных обязанностей недопустимо и угрожает безопасности города.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который видел видео происшествия, назвал его «снежной битвой» и не поддержал выдвижение обвинений. Он призвал жителей относиться к полицейским с уважением и отметил, что офицеры во время метели обеспечивали безопасность города.

Реакция мэра вызвала критику профсоюзов полиции. Президент Ассоциации благотворительности полиции Патрик Хендри назвал комментарии «полным провалом руководства» и подчеркнул, что это сообщение является опасным сигналом для потенциальных нападавших.

