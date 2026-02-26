  1. У світі

У Нью-Йорку молодики закидали поліцейських сніжками – відкрито кримінальне провадження

13:00, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офіцери отримали травми, мер назвав інцидент «сніговою битвою».
У Нью-Йорку молодики закидали поліцейських сніжками – відкрито кримінальне провадження
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Нью-Йорка відкрила кримінальне провадження після того, як її працівників під час снігової бурі закидали сніжками. Правоохоронці назвали це свідомим нападом, повідомляє BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався в понеділок у парку Вашингтон-сквер на Мангеттені. Відео показує, як кілька людей кидають сніжки в офіцерів після їх прибуття на виклик 911. За словами речника поліції, четверо чоловіків, віком приблизно від 18 до 20 років, кілька разів вдарили поліцейських снігом та льодом по голові, шиї та обличчю, завдавши травм. Постраждалих доставили до лікарні, їх стан стабільний.

Комісар поліції Джессіка Тіш назвала інцидент «ганебним та злочинним», опублікувавши фотографії підозрюваних. Вона підкреслила, що напад на офіцерів під час виконання службових обов’язків неприйнятний і загрожує безпеці міста.

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, який бачив відео події, назвав її «сніговою битвою» і не підтримав висунення звинувачень. Він закликав мешканців ставитися до поліцейських з повагою та зазначив, що офіцери під час хуртовини забезпечували безпеку міста.

Реакція мера викликала критику профспілок поліції. Президент Асоціації благодійності поліції Патрік Хендрі назвав коментарі «повним провалом керівництва» і підкреслив, що це повідомлення є небезпечним сигналом для потенційних нападників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція США кримінальна відповідальність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]