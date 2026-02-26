У Нью-Йорку молодики закидали поліцейських сніжками – відкрито кримінальне провадження

Офіцери отримали травми, мер назвав інцидент «сніговою битвою».

Поліція Нью-Йорка відкрила кримінальне провадження після того, як її працівників під час снігової бурі закидали сніжками. Правоохоронці назвали це свідомим нападом, повідомляє BBC.

Інцидент стався в понеділок у парку Вашингтон-сквер на Мангеттені. Відео показує, як кілька людей кидають сніжки в офіцерів після їх прибуття на виклик 911. За словами речника поліції, четверо чоловіків, віком приблизно від 18 до 20 років, кілька разів вдарили поліцейських снігом та льодом по голові, шиї та обличчю, завдавши травм. Постраждалих доставили до лікарні, їх стан стабільний.

Комісар поліції Джессіка Тіш назвала інцидент «ганебним та злочинним», опублікувавши фотографії підозрюваних. Вона підкреслила, що напад на офіцерів під час виконання службових обов’язків неприйнятний і загрожує безпеці міста.

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, який бачив відео події, назвав її «сніговою битвою» і не підтримав висунення звинувачень. Він закликав мешканців ставитися до поліцейських з повагою та зазначив, що офіцери під час хуртовини забезпечували безпеку міста.

Реакція мера викликала критику профспілок поліції. Президент Асоціації благодійності поліції Патрік Хендрі назвав коментарі «повним провалом керівництва» і підкреслив, що це повідомлення є небезпечним сигналом для потенційних нападників.

