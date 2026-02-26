  1. Публикации
Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

13:57, 26 февраля 2026
Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.
В Украине выявлена масштабная сеть отмывания денег: только за пять месяцев 2025 года проанализировано более 29 тысяч банковских счетов, а общая сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен. И это, по оценкам специалистов, лишь вершина айсберга в борьбе с так называемыми «дропами» — денежными мулами, через которых проходят теневые финансовые потоки и которые разрушают финансовую систему страны.

Об этом говорится в ответе Государственной службы финансового мониторинга Украины на официальный запрос «Судебно-юридической газеты».

Полученные редакцией данные свидетельствуют не только о беспрецедентных масштабах использования подставных лиц для легализации средств, полученных преступным путём, но и об активизации работы государственных органов по выявлению и блокированию соответствующих схем. В частности, совместными усилиями с субъектами первичного финансового мониторинга Госфинмониторинг постоянно проводит системный анализ проведения клиентами банковских учреждений финансовых операций, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Однако значительный интерес вызывают результаты последнего расследования.

Масштабы преступной схемы

Госфинмониторингом в период с августа по декабрь 2025 года исследовались финансовые операции по более чем 29 000 счетов, проведённых с участием 80 276 физических лиц. В частности, проведённые финансовые операции связаны с совершением действий, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных предварительно преступным путём. В ходе проведения аналитического исследования большого количества финансовых потоков установлено, что денежные средства на общую сумму 30,81 млрд грн использованы как инструментарий в легализации преступных схем. Эти цифры свидетельствуют о массовости проблемы: тысячи обычных граждан, возможно неосознанно, становятся частью преступных сетей, рискуя собственной репутацией и свободой.

Что такое «дропы» и как работает механизм «дропования»

«Дропы» или «денежные мулы» — это системная угроза выводу денежных средств из реального сектора национальной экономики государства.

Механизм «дропования» заключается в следующем: лицо, которое является клиентом банковского учреждения, предоставляет собственную банковскую карту, эмитированную к счёту, в пользование третьим лицам, которые в дальнейшем проводят финансовые операции, имеющие характерные признаки транзитности и схемности. В дальнейшем денежные средства снимаются наличными или перечисляются на другие счета лиц, принимающих участие в преступной схеме. Таким образом, лицо, выступающее организатором противоправного механизма, даёт указания относительно дальнейшего направления денежных средств, однако при этом также получает обусловленный процент.

«Дропы» как угроза национальной экономике

В период правового режима военного положения для финансовой системы страны особенно остро встаёт проблематика отслеживания денежных средств, предварительно полученных преступным путём. Таким образом, механизм преодоления системы «дропования» должен выступать опережающим элементом финансового мониторинга. Госфинмониторинг в соответствии с возложенными задачами и полномочиями в системе финансового мониторинга внедряет механизм аккумулирования и систематизации информации, предварительно полученной от субъектов первичного финансового мониторинга, с целью фиксации лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий, направленных на легализацию денежных средств.

Госфинмониторинг с помощью централизованного механизма классификации клиентов-физических лиц продолжает борьбу с лицами — «дропами», которые являются финансовым бременем в финансовой системе нашего государства. Эксперты отмечают, что такие операции не только подрывают экономику, но и финансируют теневые схемы, включая возможное уклонение от налогообложения или даже поддержку терроризма. Вопрос остаётся открытым: удастся ли властям окончательно сломать эту цепочку?

