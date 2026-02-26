  1. Публикации
  2. / В Украине

Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

09:17, 26 февраля 2026
Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.
В Верховной Раде инициируют изменения в законодательство, направленные на усиление механизма обеспечения разумного приспособления для лиц с инвалидностью в сфере труда.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 18 февраля рекомендовал принять за основу законопроект № 14389, который предусматривает совершенствование механизма обеспечения права лиц с инвалидностью на труд через внедрение системы разумного приспособления.

Цель законопроекта заключается в создании эффективного правового механизма для обеспечения реализации права лиц с инвалидностью на занятость и оплачиваемый труд на равных основаниях с другими гражданами.

Ключевые изменения

Законопроект закрепляет право лица с инвалидностью непосредственно участвовать в определении перечня и форм мер разумного приспособления, применяемых в конкретном случае, и гарантирует индивидуальный подход с учётом функционального состояния, потребностей человека и условий выполнения трудовых обязанностей.

Впервые на законодательном уровне прямо определяется, что меры не могут устанавливаться формально или без участия самого лица, которое имеет право влиять на содержание и характер применяемых решений.

В качестве примера практического применения механизма можно рассмотреть ситуацию, когда лицо с нарушением зрения трудоустраивается и для надлежащего выполнения должностных обязанностей нуждается в специальном оборудовании, в частности планшете с программным обеспечением экранного доступа, функцией увеличения текста или синтеза речи.

Процедура предусматривает:

  • Работник подаёт обращение к работодателю о необходимости разумного приспособления. Проводится оценка индивидуальных потребностей с учётом функционального состояния и характера работы.
  • Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении разумного приспособления. Закупка осуществляется за счёт средств соответствующих бюджетов, определённых законом, а оборудование передаётся лицу в пользование.
  • Специальное оборудование используется исключительно для обеспечения доступности труда. Оно может учитываться как государственное имущество, переданное во временное пользование.
  • В случае увольнения работника предусмотрен урегулированный порядок возврата оборудования государству или уполномоченному органу. После технической проверки оно может быть передано другому лицу, нуждающемуся в аналогичном приспособлении, либо заменено, модернизировано или списано, если утратило функциональность.

Такой механизм обеспечивает непрерывность поддержки, рациональное использование бюджетных средств и прозрачный оборот средств разумного приспособления.

Необходимость законодательных изменений связана с потребностью обеспечить гарантированное Конституцией Украины право лиц с инвалидностью на труд и равные возможности в сфере занятости. Важно не только декларировать равенство, но и устранить фактические барьеры, затрудняющие доступ к работе, профессиональному развитию и карьерному росту.

Сегодня механизм применения разумного приспособления требует совершенствования, поскольку на практике он не всегда обеспечивает баланс между интересами работника и работодателя и не гарантирует надлежащую защиту от дискриминации.

Отсутствие чётко определённых процедур, критериев оценки непропорциональной нагрузки и стабильных финансовых инструментов поддержки приводит к тому, что лицо с инвалидностью часто вынуждено самостоятельно преодолевать системные препятствия без надлежащей государственной помощи.

По оценке авторов, реализация законопроекта станет важным шагом к формированию в Украине современной модели инклюзивного рынка труда, в которой право лица с инвалидностью на труд гарантируется чёткими правовыми механизмами и финансовыми инструментами поддержки.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект также возлагает на работодателя обязанность обеспечивать разумное приспособление на всех этапах трудовых отношений — от трудоустройства до обучения, переподготовки и профессионального роста.

В то же время отказать во внедрении таких мер можно только в случае, если они создают непропорциональную или необоснованную нагрузку. Кроме того, законопроект определяет критерии оценки с учётом финансовых, материальных и организационных возможностей работодателя, наличия компенсаций или дотаций, а также ожидаемой пользы для работника.

Верховная Рада Украины законопроект инвалидность

