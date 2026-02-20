Рада готовит новые правила адаптации рабочих мест для лиц с инвалидностью: что изменится

Новый законопроект предусматривает введение четких требований к работодателям по созданию индивидуальных условий труда и расширяет гарантии занятости для ветеранов и гражданских, которые получили ранения или имеют стойкие нарушения здоровья.

Тысячи военных и гражданских в Украине имеют ампутации, нарушения зрения и слуха, травмы нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Возвращение к работе для них часто осложнено физическими, организационными и бюрократическими барьерами. Законопроект №14389 предусматривает изменения в механизм разумного приспособления на рабочем месте для лиц с инвалидностью.

Он устанавливает требования к созданию условий, которые дают возможность выполнять профессиональные обязанности наравне с другими работниками.

Автор инициативы, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что законопроект является продолжением изменений в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью и направлен на выполнение международных обязательств Украины.

«Ратифицировав Конвенцию о правах лиц с инвалидностью, Украина взяла на себя четкие обязательства, в частности по реализации статьи 27 — права на труд и занятость. Мы уже сделали важный шаг, распространив 4-процентную квоту на трудоустройство лиц с инвалидностью и на государственный сектор, и на органы местного самоуправления. Это было закреплено законопроектом №5344-д, который вступил в силу в начале 2026 года. Теперь наша задача — обеспечить не только формальное выполнение квоты, но и реальные условия для работы», — заявила Третьякова.

Законопроект обязывает работодателя внедрять разумное приспособление на всех этапах трудовых отношений — от приема на работу до обучения, переподготовки и карьерного роста.

«Основанием для разумного приспособления является заявление лица с инвалидностью и его индивидуальная программа реабилитации либо соответствующие заключения специалистов. При этом именно человек имеет приоритетное право определять, какие именно меры ему необходимы. Это принципиально важно — не работодатель «знает лучше», а сам человек формулирует свои потребности», — подчеркнула Галина Третьякова.

Работодатель может отказать во внедрении мер разумного приспособления лишь в случае, если они создают непропорциональную или неоправданную нагрузку. Законопроект определяет критерии оценки с учетом финансовых, материальных и организационных ресурсов предприятия, возможности получения компенсации или дотации и пользы для работника.

Финансирование предусмотрено за счет средств работодателя, местных бюджетов, Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и программ занятости. Право на компенсацию или дотацию также будут иметь лица с инвалидностью, которые являются ФОП или осуществляют независимую профессиональную деятельность.

