КСУ рассматривает дело о размере единовременной денежной выплаты ветеранам войны

Заявитель считает, что оспариваемые положения Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 не соответствуют принципу верховенства права, сужают содержание и объем прав, нарушают право на надлежащую социальную защиту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый сенат КСУ 25 февраля в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Нагаева Игоря Сергеевича. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Алла Олейник изложила содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Судья-докладчик отметила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность часть пятую статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 года № 3551–ХІІ (далее — Закон № 3551) в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно единовременной денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» от 20 марта 2023 года № 2983–ІХ (далее — Закон № 2983).

Оспариваемым положением Закона № 3551 установлено: «ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается единовременная денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины».

Из конституционной жалобы следует, что в 2023 году Нагаев И.С., имея право на льготы, установленные статьей 13 Закона № 3551, получил единовременную денежную выплату ко Дню Независимости Украины в размере 2700 грн. Не согласившись с размером выплаченной денежной помощи, он обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области (далее — Управление) с запросом о правомерности выплаты в 2023 году единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в указанном размере.

Управление, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» от 21 июля 2023 года № 754, подтвердило правомерность выплаты единовременной денежной помощи в размере 2700 грн.

В связи с несогласием с позицией Управления Нагаев И.С. обратился в Ивано-Франковский окружной административный суд с иском о признании бездействия Управления противоправным и об обязании совершить действия.

Судья-докладчик проинформировала о ходе рассмотрения соответствующего дела в судах системы судоустройства, отметив, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении его иска, апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

Заявитель считает, что оспариваемые положения Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 не соответствуют принципу верховенства права, сужают содержание и объем прав, нарушают право на надлежащую социальную защиту.

Судья-докладчик также сообщила, что на рассмотрении Суда находится дело по конституционному представлению Верховного Суда с тем же предметом конституционного контроля.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.