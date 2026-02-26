КСУ розглядає справу щодо розміру разової грошової виплати ветеранам війни

Заявник вважає, що оспорювані приписи Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 не відповідають принципу верховенства права, звужують зміст та обсяг прав, порушують право на належний соціальний захист.

Перший сенат КСУ 25 лютого на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Нагаєва Ігоря Сергійовича. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Алла Олійник виклала зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Суддя-доповідач зазначила, що заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність частину п’яту статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ (далі – Закон № 3551) у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ (далі – Закон № 2983).

Оспорюваним приписом Закону № 3551 установлено: «щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України».

Із конституційної скарги вбачається, що у 2023 році Нагаєв І.С., маючи право на пільги, встановлені статтею 13 Закону № 3551, отримав разову грошову виплату до Дня Незалежності України у розмірі 2700 грн. Не погодившись із розміром виплаченої грошової допомоги, він звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (далі – Управління) із запитом щодо правомірності виплати у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України у вказаному розмірі.

Управління, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань“ від 21 липня 2023 року № 754, підтвердило правомірність виплати разової грошової допомоги в розмірі 2700 грн.

З огляду на незгоду з позицією Управління, Нагаєв І.С. звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з позовом про визнання бездіяльності Управління протиправною та зобов’язання вчинити дії.

Суддя-доповідач поінформувала про перебіг розгляду відповідної справи в судах системи судоустрою, зазначивши, що суд першої інстанції відмовив у задоволенні його позову, апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Заявник вважає, що оспорювані приписи Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 не відповідають принципу верховенства права, звужують зміст та обсяг прав, порушують право на належний соціальний захист.

Суддя-доповідач також поінформувала, що на розгляді Суду перебуває справа за конституційним поданням Верховного Суду із тим самим предметом конституційного контролю.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

