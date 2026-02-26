Обращение прокурора с иском в интересах государства относительно технического состояния укрытий – позиция КАС ВС

Кто отвечает за состояние защитных сооружений гражданской защиты в Украине, позиция КАС ВС.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело об обязательстве ООО привести в состояние готовности для использования по назначению защитное сооружение гражданской защиты. Спорный вопрос – наличие или отсутствие у прокурора права на обращение в суд с иском в интересах государства в лице органов ГСЧС и военной администрации с требованиями обязательного характера в отношении субъекта, на которого возложена обязанность надлежащего содержания защитного сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Пятый апелляционный административный суд.

КАС ВС отметил, что согласно абзацам 1, 2 части третьей статьи 23 Закона Украины от 14.10.2014 №1697-VII «О прокуратуре» предусмотрено, что прокурор осуществляет представительство в суде законных интересов государства в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если защита этих интересов не осуществляется или ненадлежащим образом осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления или другим субъектом властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, а также в случае отсутствия такого органа.

Ссылаясь на Решение КСУ от 08.04.1999 №3-рп/99, суд подчеркнул, что защищать интересы государства должны прежде всего соответствующие субъекты властных полномочий, а не прокурор. Чтобы интересы государства не остались незащищенными, прокурор выполняет субсидиарную роль, в частности, заменяет соответствующий субъект властных полномочий в судебном производстве в случае, если тот вопреки закону не осуществляет защиту или делает это ненадлежащим образом. В каждом таком случае прокурор должен привести, а суд проверить, причины, которые препятствуют защите интересов государства надлежащим субъектом и которые являются основаниями для обращения прокурора в суд.

Прокурор не может считаться альтернативным субъектом обращения в суд и заменять надлежащего субъекта властных полномочий, который может и желает защищать интересы государства.

КАС ВС обратил внимание, что возможность самостоятельного обращения в суд органом ГСЧС с требованиями к субъекту хозяйствования в качестве меры контроля Законом Украины от 05.04.2007 №877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» не установлена.

Круг полномочий органов ГСЧС в отношении права обращения в административный суд ограничен, а следовательно, ГУ ГСЧС в Одесской области не может быть истцом в данном деле, в связи с чем прокурор в исковом заявлении определил орган, в лице которого он обратился в суд и защищает интересы государства, который не имеет самостоятельного права на обращение с этим иском, то есть не может приобрести статус истца.

Суд в очередной раз подчеркнул, что орган государственного надзора (контроля) не может осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, если закон прямо не уполномочивает такой орган на осуществление государственного надзора (контроля) в определенной сфере хозяйственной деятельности и не определяет полномочия такого органа при осуществлении государственного надзора (контроля).

По вопросу защиты интересов государства в лице Одесской ОГА путем предъявления прокурором соответствующего иска обязательного характера, КАС ВС отметил, что статья 15 Закона Украины от 12.05.2015 № 389-VIII «О правовом режиме военного положения» содержит исчерпывающий перечень полномочий, предоставленных военным администрациям, и полномочия на обращение в суд с исковыми требованиями об обязательстве совершить действия, направленные на приведение в состояние готовности защитного сооружения гражданской защиты, в этой статье отсутствуют.

При таких обстоятельствах областная ВА не является лицом, которому принадлежит право требования по иску к субъекту хозяйствования о признании противоправной бездеятельности по приведению в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения защитного сооружения гражданской защиты и об обязательстве совершить соответствующие действия.

КАС ВС согласился с выводами суда апелляционной инстанции о необходимости оставления без рассмотрения искового заявления прокурора, поскольку законодатель в соответствующих профильных нормативно-правовых актах не наделил ГСЧС и военную администрацию правом обращаться в суд с иском о приведении в состояние готовности защитных сооружений и, соответственно, правом на обжалование бездействия балансодержателей в отношении допущенного ненадлежащего состояния таких защитных сооружений, а следовательно, и прокурор не может от их имени заявить такой иск.

