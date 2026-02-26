Звернення прокурора з позовом в інтересах держави щодо технічного стану укриттів – позиція КАС ВС

Хто відповідає за стан захисних споруд цивільного захисту в Україні, позиція КАС ВС.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про зобов’язання ТОВ привести у стан готовності для використання за призначенням захисну споруду цивільного захисту. Спірне питання – наявність або відсутність у прокурора права на звернення до суду з позовом в інтересах держави в особі органів ДСНС та військової адміністрації з вимогами зобов`язального характеру щодо суб`єкта, на якого покладено обов’язок належного утримання захисної споруди. Про це повідомила пресслужба П'ятий апеляційний адміністративний суд.

КАС ВС зауважив, що згідно з абзацами 1, 2 частини третьої статті 23 Закону України від 14.10.2014 №1697-VII «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Посилаючись на Рішення КСУ від 08.04.1999 №3-рп/99, суд наголосив, що захищати інтереси держави повинні насамперед відповідні суб`єкти владних повноважень, а не прокурор. Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, зокрема, замінює відповідного суб`єкта владних повноважень в судовому провадженні у разі, якщо той всупереч закону не здійснює захисту або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен навести, а суд перевірити, причини, які перешкоджають захисту інтересів держави належним суб`єктом і які є підставами для звернення прокурора до суду.

Прокурор не може вважатися альтернативним суб`єктом звернення до суду і замінювати належного суб`єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси держави.

КАС ВС звернув увагу, що можливість самостійного звернення до суду органом ДСНС з вимогами до суб`єкта господарювання в якості заходу контролю Законом України від 05.04.2007 №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не встановлена.

Коло повноважень органів ДСНС щодо права звернення до адміністративного суду є обмеженим, а отже, ГУ ДСНС в Одеській області не може бути позивачем у цій справі, у зв`язку з чим прокурор у позовній заяві визначив орган, в особі якого він звернувся до суду та захищає інтереси держави, який не має самостійного права на звернення із цим позовом, тобто не може набути статусу позивача.

Суд вкотре наголосив, що орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Щодо питання захисту інтересів держави в особі Одеської ОВА шляхом пред`явлення прокурором відповідного позову зобов`язального характеру, КАС ВС зазначив, що стаття 15 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» містить вичерпний перелік повноважень, наданих військовим адміністраціям та повноваження на звернення до суду із позовними вимогами про зобов`язання вчинити дії, спрямовані на приведення у стан готовності захисної споруди цивільного захисту у цій статті відсутні.

За таких обставин обласна ВА не є особою, якій належить право вимоги за позовом до суб`єкта господарювання про визнання протиправною бездіяльності щодо приведення в належний технічний стан та готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту та про зобов`язання вчинити відповідні дії.

КАС ВС погодився з висновками суду апеляційної інстанції про необхідність залишення без розгляду позовної заяви прокурора, оскільки законодавець у відповідних профільних нормативно-правових актах не наділив ДСНС та військову адміністрацію правом на звернення до суду із позовом щодо приведення у стан готовності захисних споруд та, відповідно, правом на оскарження бездіяльності балансоутримувачів щодо допущеного неналежного стану таких захисних споруд, а отже, і прокурор не може від їх імені заявити такий позов.

Постанова Верховного Суду від 05.02.2026 у справі № 420/287/24.

