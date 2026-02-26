Верховный Суд назвал важное условие закрытия дела о банкротстве в связи с погашением требований кредиторов

Предпосылкой закрытия производства по делу о банкротстве независимо от оснований такого закрытия является рассмотрение судом отчета арбитражного управляющего и решение вопроса о выплате денежного вознаграждения арбитражному управляющему и возмещении его расходов — СП КХС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закрытие дела о банкротстве в связи с погашением требований кредиторов (п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ после внесения изменений Законом Украины от 20 марта 2023 года № 2971-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», вступившим в силу 15 апреля 2023 года) возможно на любой стадии, однако обязательным условием является выплата вознаграждения арбитражному управляющему. Суд должен утвердить отчет управляющего с определением источников финансирования, оценивая при этом не продолжительность процедуры, а фактический объем и обоснованность выполненной работы.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве КХС ВС.

В деле, которое пересматривалось, несмотря на погашение требований кредиторов, суд первой инстанции отказал в закрытии производства по делу о банкротстве, поскольку ликвидатор не получил возмещение расходов и судебные споры еще продолжались. Апелляционный суд отменил обжалуемое решение и закрыл производство, отметив, что при условии погашения требований кредиторов предписания ч. 7 ст. 41 и п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ являются императивными. Их применение является обязательным независимо от сопутствующих обстоятельств: наличия нерассмотренных заявлений или жалоб, обжалования документов в судах высших инстанций, наличия решений кредиторов о продлении процедуры или задолженности перед арбитражным управляющим.

СП КХС ВС отменила постановление апелляционного суда о закрытии производства по делу о банкротстве, признав его не соответствующим нормам ст. 236 ХПК Украины, и оставила в силе решение суда первой инстанции по мотивам, изложенным в своем постановлении. СП КХС ВС сделала следующие правовые выводы.

Анализ ст. 90 КУзПБ (после внесения изменений Законом Украины от 20 марта 2023 года № 2971-IX, вступившим в силу 15 апреля 2023 года) указывает на возможность закрытия производства по делу о банкротстве в связи с погашением требований кредиторов (п. 5 ч. 1 данной статьи) на любой стадии, даже в ликвидационной процедуре юридического лица или процедуре погашения долгов физического лица. Однако установленным порядком не урегулирован вопрос оплаты услуг арбитражного управляющего при закрытии производства. Для устранения этого недостатка СП КХС ВС сформировала единую правовую позицию, основанную на конституционных гарантиях оплаты труда.

СП КХС ВС указала, что осуществление полномочий арбитражным управляющим является исключительно оплачиваемым процессом, что гарантируется Конституцией Украины и нормами КУзПБ.

Рассмотрение отчета о вознаграждении и расходах арбитражного управляющего является обязательной предпосылкой завершения дела, что не нарушает императивность норм о закрытии производства, а выступает его неотъемлемой частью.

СП КХС ВС подчеркнула, что источники финансирования труда арбитражного управляющего определяются в зависимости от основания закрытия производства по делу. Если производство закрывается в связи с ликвидацией должника при отсутствии активов, расходы возлагаются на кредиторов пропорционально их требованиям. Если же производство по делу закрывается в связи с полным погашением долгов согласно реестру кредиторов, обязанность выплаты вознаграждения возлагается непосредственно на должника, платежеспособность которого восстановлена.

Судебная палата обратила внимание, что ключевым аспектом судебного контроля при утверждении отчета является принцип обоснованности. Оплате подлежит не календарное время пребывания арбитражного управляющего в должности, а фактический объем выполненной работы. Суд должен оценивать реальность совершенных действий и целесообразность затраченного на них времени, что обеспечивает соблюдение принципов верховенства права и процессуальной экономии. Такой подход создает сбалансированный механизм защиты профессиональных прав арбитражного управляющего, одновременно предотвращая необоснованное обременение сторон процесса банкротства.

С постановлением СП КХС ВС от 21 января 2026 года по делу № 927/149/22 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.