Даже без прямого отказа водителя: затягивание освидетельствования на состояние опьянения влечет штраф и лишение прав — решение апелляции

Суд подтвердил: игнорирование и затягивание требования пройти освидетельствование считаются отказом и влекут ответственность.

Отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения — не формальность, а самостоятельное правонарушение, за которое предусмотрена такая же ответственность, как и за управление в состоянии опьянения. Это еще раз подтвердил Львовский апелляционный суд, рассмотрев дело в отношении водителя, который не выполнил требование полицейских пройти соответствующее освидетельствование.

Обстоятельства дела №443/384/26

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника водителя на постановление Жидачевского районного суда Львовской области.

Суд первой инстанции установил, что 9 февраля 2026 года водитель, управляя автомобилем на автодороге Р-84 вблизи села Демьянка-Наднестрянская, имел признаки наркотического опьянения, в частности бледность лица, тремор пальцев рук и отсутствие реакции зрачков на свет. На законное требование полицейских пройти медицинское освидетельствование в установленном порядке водитель не отреагировал надлежащим образом.

По результатам рассмотрения его признано виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАП и назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

В апелляционной жалобе защита просила отменить постановление и закрыть производство, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. В частности, указывалось, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств состояния опьянения, протокол составлен с нарушением требований закона без участия водителя, а сам водитель не отказывался от освидетельствования, а лишь просил отсрочку.

Отдельно защита указывала на возможные нарушения права на защиту, в частности отсутствие фиксации разъяснения права на правовую помощь, а также на рассмотрение дела судом первой инстанции в отсутствие водителя и его защитника.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд отклонил доводы жалобы и согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд подчеркнул, что ответственность по ч. 1 ст. 130 КУоАП наступает не только в случае установления состояния опьянения, но и в случае отказа водителя от прохождения освидетельствования при наличии законных оснований для его проведения. Такая правовая конструкция согласуется с требованиями пункта 2.5 Правил дорожного движения.

Имеющиеся в материалах дела признаки наркотического опьянения соответствовали критериям, определенным соответствующей Инструкцией МВД и Минздрава, что давало полицейским основания требовать прохождения освидетельствования.

Из видеозаписи события, исследованной судом, усматривается, что водитель в течение длительного времени не выполнял требование полицейских, игнорировал неоднократные предложения пройти освидетельствование и фактически затягивал процесс. Такое поведение суд обоснованно расценил как отказ от прохождения освидетельствования, что опровергает доводы апелляционной жалобы.

Апелляционная инстанция также отметила, что совокупность доказательств, в частности протокол об административном правонарушении, направление на освидетельствование, рапорт сотрудника полиции и видеозапись, является надлежащей, допустимой и достаточной для вывода о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения.

Доводы защиты относительно нарушения права на защиту и иных процессуальных нарушений суд не признал такими, что свидетельствуют о существенных нарушениях требований закона. Обстоятельства, на которые ссылался водитель, в частности его опасения относительно возможного доставления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, апелляционный суд не признал основанием для невыполнения законного требования полицейского.

Вывод суда

Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы апелляционной жалобы не опровергают установленных обстоятельств.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление местного суда — без изменений. Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

