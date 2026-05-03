Навіть без прямої відмови водія: затягування огляду на стан сп’яніння тягне штраф і позбавлення прав — рішення апеляції

Суд підтвердив: ігнорування та затягування вимоги пройти огляд вважаються відмовою і тягнуть відповідальність.

Відмова водія пройти медичний огляд на стан сп’яніння — не формальність, а самостійне правопорушення, за яке передбачена така ж відповідальність, як і за керування у стані сп’яніння. Це ще раз підтвердив Львівський апеляційний суд, розглянувши справу щодо водія, який не виконав вимогу поліцейських пройти відповідний огляд.

Обставини справи №443/384/26

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисниці водія на постанову Жидачівського районного суду Львівської області.

Суд першої інстанції встановив, що 9 лютого 2026 року водій, керуючи автомобілем на автодорозі Р-84 поблизу села Дем’янка-Надністрянська, мав ознаки наркотичного сп’яніння, зокрема блідість обличчя, тремтіння пальців рук і відсутність реакції зіниць на світло. На законну вимогу поліцейських пройти медичний огляд у встановленому порядку водій не відреагував належним чином.

За результатами розгляду його визнано винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

У апеляційній скарзі захист просив скасувати постанову та закрити провадження, посилаючись на відсутність складу правопорушення. Зокрема, зазначалося, що матеріали справи не містять належних і допустимих доказів стану сп’яніння, протокол складено з порушенням вимог закону без участі водія, а сам водій не відмовлявся від огляду, а лише просив відтермінування.

Окремо захист вказував на можливі порушення права на захист, зокрема відсутність фіксації роз’яснення права на правову допомогу, а також на розгляд справи судом першої інстанції за відсутності водія та його захисника.

Оцінка апеляційного суду

Апеляційний суд відхилив доводи скарги та погодився з висновками суду першої інстанції.

Суд підкреслив, що відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП настає не лише у разі встановлення стану сп’яніння, а й у випадку відмови водія від проходження огляду за наявності законних підстав для його проведення. Така правова конструкція узгоджується з вимогами пункту 2.5 Правил дорожнього руху.

Наявні в матеріалах справи ознаки наркотичного сп’яніння відповідали критеріям, визначеним відповідною Інструкцією МВС та МОЗ, що давало поліцейським підстави вимагати проходження огляду.

З відеозапису події, дослідженого судом, вбачається, що водій протягом тривалого часу не виконував вимогу поліцейських, ігнорував неодноразові пропозиції пройти огляд та фактично затягував процес. Таку поведінку суд обґрунтовано розцінив як відмову від проходження огляду, що спростовує доводи апеляційної скарги.

Апеляційна інстанція також зазначила, що сукупність доказів, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, направлення на огляд, рапорт працівника поліції та відеозапис, є належною, допустимою і достатньою для висновку про наявність у діях водія складу адміністративного правопорушення.

Доводи захисту щодо порушення права на захист та інших процесуальних порушень суд не визнав такими, що свідчать про істотні порушення вимог закону. Обставини, на які посилався водій, зокрема його побоювання щодо можливого доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, апеляційний суд не визнав підставою для невиконання законної вимоги поліцейського.

Висновок суду

Львівський апеляційний суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права, а доводи апеляційної скарги не спростовують встановлених обставин.

Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а постанову місцевого суду — без змін. Постанова апеляційного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

