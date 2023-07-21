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  1. В Украине

Махинации с паспортами: разоблачена международная коррупционная схема на 450 млн грн

15:30, 21 июля 2023
Правоохранители Украины, Эстонии и Франции разоблачили 7 человек на завладении 450 млн грн госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина».
Махинации с паспортами: разоблачена международная коррупционная схема на 450 млн грн
Источник фото: НАБУ
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В результате сотрудничества НАБУ и САП в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста разоблачена масштабная схема завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн, – сообщает пресс-служба НАБУ.

20 июля 2023 года о подозрении сообщено сразу 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

«У 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало  (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора. 

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й «донатив» чиновника за його «інтелектуальний внесок».

Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з «Поліграфкомбінату». Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину. На цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину. Активну участь у відслідковуванні та аналізі банківських транзакцій відіграла Державна служба фінансового моніторингу України», – говорится в сообщении.

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