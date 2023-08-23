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ЦИК зарегистрировала Николая Тарарина народным депутатом вместо Андрея Холодова

08:59, 23 августа 2023
Николай Тарарин занял место народного депутата от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.
ЦИК зарегистрировала Николая Тарарина народным депутатом вместо Андрея Холодова

Новым народным депутатом от «Слуги народа» стал Николай Тарарин вместо Андрея Холодова. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.

«В ходе заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Тарарина и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины», - говорится в сообщении.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа».

«Николай Тарарин был включен в избирательный список этой партии под №147», - добавили в ЦИК.

Ранее мы писали, что Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата. 

Журналисты «Схем» выяснили, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

Позже Холодова исключили из «Слуги народа». 

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