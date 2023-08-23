ЦИК зарегистрировала Николая Тарарина народным депутатом вместо Андрея Холодова

Николай Тарарин занял место народного депутата от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.

Новым народным депутатом от «Слуги народа» стал Николай Тарарин вместо Андрея Холодова. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины.

«В ходе заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Тарарина и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины», - говорится в сообщении.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа».

«Николай Тарарин был включен в избирательный список этой партии под №147», - добавили в ЦИК.

Ранее мы писали, что Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата.

Журналисты «Схем» выяснили, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

Позже Холодова исключили из «Слуги народа».

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