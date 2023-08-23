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Судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ приравняют к судьям ВАКС, а судей ВСУ – отправят на квалифоценивание: какой закон готовится принять Рада

Депутаты решили, что 5 судей, оставшихся от Верховного Суда Украины, следует направить на квалифоценивание, а судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ, которые переведены в другие суды или изъявили желание уволиться в отставку, приравнять по уровню денежного довольствия к судьям ВАКС.

Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.

Наказание в виде ареста будут применять только к военнослужащим

Арест как вид наказания останется только для военнослужащих.

Кого могут отправить осуществлять правосудие в Киевском окружном админсуде: анализ добропорядочности кандидатов

Часть кандидатов прошли квалифоценивание, но не прошли проверку добропорядочности от гражданского общества.

В НАБУ сообщили о недоверии к действующей системе экспертизы

По мнению НАБУ, действующая система экспертизы неэффективна в производствах Антикоррупционного бюро.

  1. В Украине

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и дома в Херсоне

08:36, 23 августа 2023
В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.
Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и дома в Херсоне

В среду, 23 августа, около 4 утра российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за обстрела начался пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

В результате вражеской атаки пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение, другим врачи оказали помощь на месте.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Одесскую область «шахедами». Есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены и зернохранилища.

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