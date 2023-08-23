Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и дома в Херсоне

В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

В среду, 23 августа, около 4 утра российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за обстрела начался пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

В результате вражеской атаки пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение, другим врачи оказали помощь на месте.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Одесскую область «шахедами». Есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены и зернохранилища.

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