Росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та будинки в Херсоні

Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей.

У середу, 23 серпня, близько 4 ранку російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через обстріл почалася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медичного закладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Одеську область «шахедами». Є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

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