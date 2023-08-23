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Військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков

09:16, 23 серпня 2023
Масштабну цифровізацію ТЦК планують на середину осені.
Військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков
Джерело фото: liga.net

В Україні уже цієї осені військкоматам нададуть доступ до всіх державних реєстрів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на ветеранському форумі.

«Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією», - розповів міністр.

Він уточнив, що таке рішення дозволить автоматично отримувати інформацію від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

«Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися», - додав Резніков.

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