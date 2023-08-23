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Военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников

09:16, 23 августа 2023
Масштабную цифровизацию ТЦК планируют на середину осени.
Военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, — Резников
Джерело фото: liga.net
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В Украине уже этой осенью военкоматам предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на ветеранском форуме.

«Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы в стадии подписания общих приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией», - рассказал министр.

Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от регистров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

«Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться», - добавил Резников.

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