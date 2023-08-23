ЦВК зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом замість Андрія Холодова

Микола Тарарін зайняв місце народного депутата від «Слуги народу» замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.

Новим народним депутатом від «Слуги народу» став Микола Тарарін замість Андрія Холодова. Про це повідомляє Центральна виборча комісія України.

«Під час засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України», - йдеться у повідомленні.

Він був обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«Микола Тарарін був включений до виборчого списку цієї партії під № 147», - додали у ЦВК.

Раніше ми писали, що народний депутат Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.

Нагадаємо, журналісти «Схем» вияснили, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

Пізніше Холодова виключили зі «Слуги народу».

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