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ЦВК зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом замість Андрія Холодова

08:59, 23 серпня 2023
Микола Тарарін зайняв місце народного депутата від «Слуги народу» замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.
ЦВК зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом замість Андрія Холодова

Новим народним депутатом від «Слуги народу» став Микола Тарарін замість Андрія Холодова. Про це повідомляє Центральна виборча комісія України.

«Під час засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України», - йдеться у повідомленні.

Він був обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

«Микола Тарарін був включений до виборчого списку цієї партії під № 147», - додали у ЦВК.

Раніше ми писали, що народний депутат Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. 

Нагадаємо, журналісти «Схем» вияснили, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

Пізніше Холодова виключили зі «Слуги народу». 

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