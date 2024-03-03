Искусственный интеллект будет помогать в разминировании территории Украины

Минэкономики: В настоящее время потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли.

Министерство экономики подписало соглашение о партнерстве с американской компанией Palantir Technologies, которая будет использовать искусственный интеллект для помощи в разминировании Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Гуманитарное разминирование – нулевой этап восстановления Украины. Потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев. Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности, благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями как Palantir — это возможность сохранить жизнь людей и быстрее начать восстановление Украины», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Соглашение содержит конкретные положения:

оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) в противоминной деятельности.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов разминирования. Например, сможет посоветовать, как наиболее эффективно очистить конкретный участок территории с помощью новых методов разминирования, таких как дроны, или традиционными методами.

Партнерство должно помочь быстрее и дешевле разминировать страну.

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