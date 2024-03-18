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  1. В Украине

Работник в командировке потратил свои средства на товары для нужд работодателя: что с НДФЛ

17:18, 18 марта 2024
Если приобретение товаров в пользу работодателя осуществляется работником за свой счет в связи с выполнением порученной ему работы, то сумма компенсации за приобретенные товары не является его доходом.
Работник в командировке потратил свои средства на товары для нужд работодателя: что с НДФЛ
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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснили, облагается ли НДФЛ сумма средств, выплаченная работнику за приобретенные им товары для нужд юридического лица - работодателя за счет собственных средств, если такое юридическое лицо предварительно не выдавало средства под отчет.

Так, порядок налогообложения суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет, не возвращенной в установленный срок, определен п. 170.9 ст. 170 НКУ, согласно пп. "б" о.п. 170.9.1 которого налоговым агентом налогоплательщика при налогообложении суммы, выданной налогоплательщику под отчет и не возвращенной им в течение установленного пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 НКУ срока, есть лицо, выдавшее такую сумму под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет выдавшего их лица – в сумме, превышающей сумму фактических расходов плательщика налога на выполнение таких действий.

Если приобретение товаров (работ, услуг) в пользу работодателя осуществляется работником за свой счет в связи с выполнением порученной ему работы (трудовой функции), то доход в виде компенсации за приобретенные товары (работы, услуги) не является доходом для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, при подтверждении работодателем целесообразности и обоснованности осуществленных таким работником расходов.

В то же время если приобретение товаров (работ, услуг), осуществляемое работником в пользу работодателя за свой счет, не связано с выполнением трудовой функции таким работником, то доход, выплаченный этому работнику за реализуемые (проданные) товары (работы, услуги), включается к его общему месячному (годовому) налогооблагаемому доходу как иной доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

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